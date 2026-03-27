Portos RS e Prefeitura de Porto Alegre firmam protocolo para criação de novo parque urbano

A Portos RS e a Prefeitura de Porto Alegre assinaram, na quinta-feira (26/3), um protocolo de intenções que prevê a cooperação entre as instituições para viabilizar a implantação de um novo parque urbano: o Parque do Porto. O documento foi firmado pelo secretário de Logística e Transportes do Estado, Juvir Costella, pelo presidente da autoridade portuária, Cristiano Klinger, e pelo prefeito Sebastião Melo.

"A assinatura do protocolo, que envolve a cessão de uma área para a prefeitura, além de prever melhorias estruturantes no local, também representa a atenção do governo do Estado para projetos que atendam ao conceito de resiliência climática", ressaltou Costella.

O acordo estabelece a intenção de cessão de uso não onerosa das áreas 28 a 31 do Porto de Porto Alegre, com o objetivo de transformar o espaço em um parque urbano aberto à população. A iniciativa busca integrar a região portuária ao cotidiano da cidade, promovendo lazer, convivência e valorização do patrimônio público.

A proposta do Parque do Porto está alinhada a tendências contemporâneas de revitalização de áreas portuárias, priorizando o uso social e sustentável de espaços antes destinados exclusivamente a atividades logísticas.

"A parceria com a prefeitura é um reflexo positivo de todos os investimentos feitos ao longo do processo de retomada do porto da capital. Aportes em infraestrutura de dragagem, sinalização, além da navegação noturna e novos arrendamentos, tornaram a área muito mais atrativa para a criação do novo espaço", destacou Klinger.

Com a formalização do protocolo, as partes avançam na construção de um projeto que pretende requalificar a orla e ampliar as opções de lazer e turismo na capital. Além de contribuir para o desenvolvimento urbano, a parceria entre a autoridade portuária e o município reforça o compromisso institucional com o uso inteligente e compartilhado dos espaços públicos, aproximando o porto da população e estimulando novas dinâmicas econômicas e culturais na região.