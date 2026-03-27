Sexta, 27 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vítimas de descontos indevidos do INSS têm mais 90 dias para contestar

Etapa é obrigatória para a devolução do dinheiro dos beneficiários

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/03/2026 às 14h33
Vítimas de descontos indevidos do INSS têm mais 90 dias para contestar
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prorrogou por 90 dias o prazo para que aposentados e pensionistas contestem descontos associativos não autorizados em nos benefícios previdenciários..

Com a decisão, o limite para a contestação foi ampliado pela segunda vez. O prazo que se encerrou na sexta-feira passada , 20 de março se estenderá até 20 de junho.

A Portaria Conjunta (Ministério da Previdência Social/INSS) n.º 12 que autoriza a prorrogação está publicada na edição desta sexta-feira (27) do Diário Oficial da União.

Requerimento da CPMI

A decisão atende a um requerimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, que investiga cobranças ilegais nas folhas de pagamento. A CPMI foi instalada em 20 de agosto de 2025 e encerra suas atividades nesta sexta-feira , por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta manhã, o relator da comissão mista, deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), iniciou a leitura do relatório no qual recomenda o indiciamento de 228 pessoas pelas fraudes aos segurados.

Como contestar

O procedimento de contestação é a forma adotada pelo o governo federal para quem deseja receber o ressarcimento dos valores descontados de forma ilegal sem a necessidade de entrar na justiça.

Para ter direito à devolução do INSS de valores descontados entre março de 2020 e março de 2025, o segurado do INSS deve inicialmente verificar sua situação nos canais oficiais da autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social (MPS) ou em uma das 5 mil agências dos Correios de todo o país.

Os beneficiários devem abrir pedidos de ressarcimento gratuitamente pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS ; ou pela Central de atendimento 135. O horário de teleatendimento é de segunda a sábado das 7n às 22h (horário de Brasília). As chamadas feitas por telefones fixos são gratuitas e as ligações feitas a partir de telefone celular têm custo de chamada local.

Se preferir, os segurados podem se dirigir presencialmente a uma agência dos Correios.

Próximos passos

Após a contestação do segurado, a entidade associativa que fez o desconto da mensalidade diretamente no benefício previdenciário terá até 15 dias úteis para se manifestar.

Se a entidade não responder ou apresentar documento irregular (por exemplo, a assinatura falsa do beneficiário autorizando o desconto da mensalidade), o sistema liberará a opção de adesão ao acordo para o recebimento do valor pelo aposentado ou pensionista.

Dinheiro devolvido pelo governo

Após aceitar o acordo, o valor correspondente ao desviado é depositado na conta do benefício em até três dias úteis.

Para indígenas, quilombolas e idosos com mais de 80 anos, o ressarcimento é feito de forma automática na folha de pagamento, sem necessidade de adesão manual.

Relembre

O esquema de descontos indevidos foi revelado pela Operação Sem Desconto , deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Foram identificadas fraudes em Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados entre o INSS e entidades associativas.

As investigações levaram ao afastamento de parte da cúpula do instituto em abril do ano passado.

Ressarcimentos realizados

De acordo com o balanço mais recente do INSS, mais de 6,4 milhões de pessoas já contestaram as cobranças e 4.401.653 aderiram ao acordo, resultando na devolução de quase R$ 3 bilhões aos segurados em todo o país.

Outros 748.734 beneficiários estão aptos a ingressar na negociação.

Segurança contra golpes

Para evitar fraudes e o vazamento de informações sensíveis, o INSS recomenda atenção rigorosa às seguintes diretrizes:

  • Cuidado com mensagens: o INSS não envia links, SMS ou mensagens de WhatsApp solicitando dados pessoais, biometria ou confirmação de senhas.
  • Gratuidade do serviço: o instituto não cobra taxas para a realização de pedidos de ressarcimento ou bloqueio de mensalidades. Qualquer abordagem que condicione o serviço ao pagamento de boletos ou transferências deve ser denunciada.
  • Intermediários: Não contrate ou use serviços de terceiros que prometem agilizar o processo em troca de valores. O sistema de contestação é acessível diretamente pelo cidadão.

Toda a comunicação oficial ocorre apenas pelo site e aplicativo Meu INSS, Central 135 e Correios.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 39 minutos

Polícia de SP prende 10 pessoas que aplicavam golpe do falso advogado

Criminosos solicitavam pagamentos indevidos

 Ação do Estado promove dignidade e novas oportunidades de vida -Foto: Divulgação SSPS
Sistema prisional Há 1 hora

Governo do Estado promove curso de soldagem a apenados no Presídio Estadual de Camaquã

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, está promovendo a qu...

 -
Executivo Há 2 horas

Governador recebe lista tríplice para a escolha do próximo defensor público-geral do Estado

O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta sexta-feira (27/3), no Palácio Piratini, a lista tríplice com os nomes para a escolha do próximo...

 (Foto: Arte Sistema Província)
Tempo Há 3 horas

Região Celeiro terá dias de sol intenso e calor acentuado nesta sexta e fim de semana

Calor intenso e sol predominante marcam a Região Celeiro, com chance de chuvas isoladas apenas no domingo à tarde

 (Foto: Agência Brasil)
Economia Há 3 horas

Governo estuda reduzir jornada de trabalho por medida provisória sem passar pelo Congresso

A escala 6x1 caracteriza-se por seis dias consecutivos de atividade laboral seguidos por um dia de descanso

Tenente Portela, RS
32°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 33°
32° Sensação
2.7 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h42 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Sábado
35° 20°
Domingo
36° 20°
Segunda
35° 20°
Terça
34° 18°
Quarta
28° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Incentivos ganham protagonismo no setor de seguros
Geral Há 2 minutos

Vítimas de descontos indevidos do INSS têm mais 90 dias para contestar
Câmara Há 3 minutos

Lei dispensa multa para contar tempo de trabalho rural anterior a 1991 na aposentadoria
Câmara Há 3 minutos

CPMI do INSS começa a analisar relatório com pedido de indiciamento de 218 pessoas
Economia Há 3 minutos

Aneel leiloa cinco lotes de linhas de transmissão de energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 +0,20%
Euro
R$ 6,04 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 366,984,32 -4,41%
Ibovespa
181,852,33 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2989 (26/03/26)
06
14
28
31
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6986 (26/03/26)
18
26
44
51
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3646 (26/03/26)
01
03
05
07
08
11
13
15
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2904 (25/03/26)
09
22
41
43
44
45
52
55
57
62
69
72
75
77
79
87
91
93
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias