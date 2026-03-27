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Governador recebe lista tríplice para a escolha do próximo defensor público-geral do Estado

O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta sexta-feira (27/3), no Palácio Piratini, a lista tríplice com os nomes para a escolha do próximo...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/03/2026 às 12h08
Governador recebe lista tríplice para a escolha do próximo defensor público-geral do Estado
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O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta sexta-feira (27/3), no Palácio Piratini, a lista tríplice com os nomes para a escolha do próximo chefe da Defensoria Pública do Estado (DPE-RS). O documento foi entregue pelo atual defensor público-geral, Nilton Leonel Arnecke Maria.

A lista foi definida pela DPE-RS, no dia 20 de março, após eleição eletrônica, tendo o atual defensor-geral do Estado como o mais votado entre os eleitos.

  • Nilton Leonel Arnecke Maria:344 votos
  • Larissa Caon:299 votos
  • Jaderson Paluchowski:295 votos

A partir do recebimento, o governador tem 15 dias para nomear o novo chefe do DPE-RS para o biênio 2026-2028. Também participaram da entrega da lista os membros da comissão eleitoral da instituição, Elis Regina Taffarel, Josane de Almeida Heerdt e Fábio da Costa Nery, além do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.

Texto e edição: Secom

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