Região Celeiro terá dias de sol intenso e calor acentuado nesta sexta e fim de semana

A sexta-feira (27) será marcada pelo predomínio do sol na Região Celeiro, com períodos de céu claro intercalados por algumas nuvens. As temperaturas na madrugada ficaram entre 20ºC e 22ºC em grande parte da região. Durante a tarde, o calor se intensifica, com máximas variando entre 33ºC e 35ºC, podendo chegar a 36ºC ou 37ºC em alguns pontos mais quentes.

O fim de semana seguirá com tempo ensolarado. No sábado (28), o sol predomina e as temperaturas máximas devem oscilar entre 34ºC e 36ºC. Já no domingo (29), apesar do sol, não se descarta a possibilidade de chuva rápida e localizada entre a tarde e a noite, típica das chamadas “chuvas de verão”, afetando apenas pontos isolados da região. As máximas do domingo devem variar entre 35ºC e 37ºC, mantendo o calor intenso.

Moradores e visitantes devem se preparar para dias de céu claro e calor elevado, lembrando da importância de hidratação e cuidados com a exposição solar.





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