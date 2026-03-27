Sexta, 27 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Região Celeiro terá dias de sol intenso e calor acentuado nesta sexta e fim de semana

Calor intenso e sol predominante marcam a Região Celeiro, com chance de chuvas isoladas apenas no domingo à tarde

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações MetSul
27/03/2026 às 11h49
Região Celeiro terá dias de sol intenso e calor acentuado nesta sexta e fim de semana
(Foto: Arte Sistema Província)

A sexta-feira (27) será marcada pelo predomínio do sol na Região Celeiro, com períodos de céu claro intercalados por algumas nuvens. As temperaturas na madrugada ficaram entre 20ºC e 22ºC em grande parte da região. Durante a tarde, o calor se intensifica, com máximas variando entre 33ºC e 35ºC, podendo chegar a 36ºC ou 37ºC em alguns pontos mais quentes.

O fim de semana seguirá com tempo ensolarado. No sábado (28), o sol predomina e as temperaturas máximas devem oscilar entre 34ºC e 36ºC. Já no domingo (29), apesar do sol, não se descarta a possibilidade de chuva rápida e localizada entre a tarde e a noite, típica das chamadas “chuvas de verão”, afetando apenas pontos isolados da região. As máximas do domingo devem variar entre 35ºC e 37ºC, mantendo o calor intenso.

Moradores e visitantes devem se preparar para dias de céu claro e calor elevado, lembrando da importância de hidratação e cuidados com a exposição solar.


■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 5 minutos

Vítimas de descontos indevidos do INSS têm mais 90 dias para contestar

Etapa é obrigatória para a devolução do dinheiro dos beneficiários
Geral Há 41 minutos

Polícia de SP prende 10 pessoas que aplicavam golpe do falso advogado

Criminosos solicitavam pagamentos indevidos

 Ação do Estado promove dignidade e novas oportunidades de vida -Foto: Divulgação SSPS
Sistema prisional Há 1 hora

Governo do Estado promove curso de soldagem a apenados no Presídio Estadual de Camaquã

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, está promovendo a qu...

 -
Executivo Há 3 horas

Governador recebe lista tríplice para a escolha do próximo defensor público-geral do Estado

O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta sexta-feira (27/3), no Palácio Piratini, a lista tríplice com os nomes para a escolha do próximo...

 (Foto: Agência Brasil)
Economia Há 3 horas

Governo estuda reduzir jornada de trabalho por medida provisória sem passar pelo Congresso

A escala 6x1 caracteriza-se por seis dias consecutivos de atividade laboral seguidos por um dia de descanso

Tenente Portela, RS
32°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 33°
32° Sensação
2.7 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h42 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Sábado
35° 20°
Domingo
36° 20°
Segunda
35° 20°
Terça
34° 18°
Quarta
28° 18°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Incentivos ganham protagonismo no setor de seguros
Geral Há 2 minutos

Vítimas de descontos indevidos do INSS têm mais 90 dias para contestar
Câmara Há 3 minutos

Lei dispensa multa para contar tempo de trabalho rural anterior a 1991 na aposentadoria
Câmara Há 3 minutos

CPMI do INSS começa a analisar relatório com pedido de indiciamento de 218 pessoas
Economia Há 3 minutos

Aneel leiloa cinco lotes de linhas de transmissão de energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 +0,20%
Euro
R$ 6,04 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 366,984,32 -4,41%
Ibovespa
181,852,33 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2989 (26/03/26)
06
14
28
31
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6986 (26/03/26)
18
26
44
51
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3646 (26/03/26)
01
03
05
07
08
11
13
15
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2904 (25/03/26)
09
22
41
43
44
45
52
55
57
62
69
72
75
77
79
87
91
93
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias