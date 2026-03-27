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Prefeituras de Sede Nova e Boa Vista de Buricá restringem serviços por falta de combustível

Segundo a Famurs, ao menos 166 prefeituras enfrentam dificuldades. Entre elas está Sede Nova, que já adotou medidas de contenção.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Correio do Povo
27/03/2026 às 11h09
Prefeituras de Sede Nova e Boa Vista de Buricá restringem serviços por falta de combustível
(Foto: Ariéli Ziegler/Agência RBS)

A escassez de combustíveis já impacta diretamente o funcionamento de prefeituras no interior do Estado. Levantamento do Sulpetro aponta que 88% dos postos recebem produtos de forma parcial.

A situação afeta o abastecimento de gasolina e diesel em diversas regiões. Segundo a Famurs, ao menos 166 prefeituras enfrentam dificuldades. Entre elas está Sede Nova, que já adotou medidas de contenção.

A administração informou redução nos atendimentos e priorização de serviços essenciais. Outro município afetado é Boa Vista do Buricá. No local, a Secretaria de Obras passou a atender apenas demandas urgentes.

A crise está ligada a fatores externos, como tensões internacionais no mercado de petróleo. Postos relatam dificuldade principalmente na compra de diesel S500 e S10. Com o cenário, cresce a preocupação com a continuidade dos serviços públicos. As prefeituras pedem compreensão da população diante das limitações temporárias.


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