Campo Novo, Seberi e mais quatro município são contemplados com recursos em programa estadual de desenvolvimento rural

Campo Novo está entre os municípios contemplados com recursos da Consulta Popular, com investimentos voltados à melhoria de estradas vicinais. A assinatura dos convênios ocorreu nesta quinta-feira, 26 de março, durante a Expoagro Afubra, realizada em Rio Pardo, reunindo representantes de diversas cidades beneficiadas.

A iniciativa integra ações da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), com foco no fortalecimento da infraestrutura rural, ampliação da produtividade e qualificação da logística no campo. Os recursos também visam aumentar a resiliência climática das propriedades rurais.

Entre os destaques, o município de Seberi será contemplado com recursos para a aquisição de equipamentos. Além disso, outras cidades da região também foram beneficiadas: Iraí e Planalto receberão investimentos destinados à reservação de água, enquanto Novo Tiradentes contará com recursos para a patrulha agrícola. Nova Boa Vista também integra a lista, com ações voltadas ao manejo e conservação do solo.

De acordo com o secretário estadual da Agricultura, Edivilson Brum, a iniciativa reforça o compromisso com as demandas regionais e com o desenvolvimento sustentável. Ele destacou ainda a expressiva participação popular no processo, que contribuiu para a definição das prioridades atendidas.

No ciclo 2025/2026 da Consulta Popular, a pasta liderou entre as secretarias estaduais em número de propostas contempladas, totalizando 117 planos de trabalho e um investimento de R$ 12,1 milhões.

Em todo o Rio Grande do Sul, foram firmados 37 convênios com 33 municípios, somando mais de R$ 3,3 milhões em recursos destinados a projetos voltados ao meio rural.





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