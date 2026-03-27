Operação combate a preços abusivos em postos de combustíveis do RS, do DF e de mais 10 Estados

Postos de combustíveis estão sendo fiscalizados nesta sexta-feira (27) em operação da Polícia Federal (PF) nas capitais de 11 Estados, incluindo no Rio Grande do Sul, e no Distrito Federal. O objetivo da ofensiva é combater reajustes indevidos nos preços em meio à guerra no Oriente Médio.

Conforme divulgado pela PF, a fiscalização busca identificar práticas irregulares de aumento de preços nas bombas, fixação de valores entre empresas concorrentes para controle de mercado e outras condutas abusivas que possam acarretar prejuízos ao consumidor.

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Ainda não há informações sobre os locais fiscalizados pela força-tarefa, batizada de Vem Diesel, nem as irregularidades detectadas.