Operação combate a preços abusivos em postos de combustíveis do RS, do DF e de mais 10 Estados

Postos de combustíveis estão sendo fiscalizados nesta sexta-feira (27) em operação da Polícia Federal (PF) nas capitais de 11 Estados, incluindo no Rio Grande do Sul, e no Distrito Federal. O objetivo da ofensiva é combater reajustes indevidos nos preços em meio à guerra no Oriente Médio.
Conforme divulgado pela PF, a fiscalização busca identificar práticas irregulares de aumento de preços nas bombas, fixação de valores entre empresas concorrentes para controle de mercado e outras condutas abusivas que possam acarretar prejuízos ao consumidor.
Nove em cada 10 postos de combustíveis do RS enfrentam dificuldade no abastecimento, diz Sulpetro
Ainda não há informações sobre os locais fiscalizados pela força-tarefa, batizada de Vem Diesel, nem as irregularidades detectadas.
"Possíveis irregularidades detectadas pelas equipes de fiscalização, que indiquem crimes contra a ordem tributária, econômica ou contra as relações de consumo, serão encaminhadas à Polícia Federal para a devida apuração de autoria e materialidade delitiva", conclui a nota.
De acordo com o g1, operação realizada em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), acontece nos seguintes Estados:
São Paulo
Rio de Janeiro
Distrito Federal
Pernambuco
Mato Grosso
Paraná
Minas Gerais
Paraíba
Rio Grande do Sul
Ceará
Tocantins
Goiás
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui
e faça parte do nosso grupo de WhatsApp