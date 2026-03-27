Sexta, 27 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite finaliza estrutura principal da Barragem Jaguari, em São Gabriel

O governador Eduardo Leite e a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, irão anunciar, na terça-feira (31/3), a conclusão da estrutura principal...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/03/2026 às 08h47
Governo Leite finaliza estrutura principal da Barragem Jaguari, em São Gabriel
Torre de controle na fase final de construção -Foto: Divulgação Sultepa

O governador Eduardo Leite e a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, irão anunciar, na terça-feira (31/3), a conclusão da estrutura principal da Barragem Jaguari, em São Gabriel. O investimento de R$ 365,7 milhões irá ampliar a irrigação da região e contribuir para a prevenção e o enfrentamento de cheias e secas.

O Estado contribuiu com R$ 249 milhões para o empreendimento, e a União, com R$ 116,7 milhões. O gerenciamento dos trabalhos ficou a cargo da Secretaria de Obras Públicas (SOP), por meio do Departamento de Barragens e Canais (DBC).

“A Barragem Jaguari transformará a paisagem da região. Não só por ser uma construção gigante ou por criar um lago, mas por levar água às terras que precisam de irrigação e protegê-las das enchentes. Estamos possibilitando mais produção, mais segurança e mais renda”, afirma Izabel.

Serão beneficiados mais de 100 mil habitantes nos municípios de São Gabriel, Lavras do Sul e Rosário do Sul. Com a Barragem Taquarembó, em construção em Dom Pedrito, serão atendidos também 95,6 mil moradores de Cacequi e Sant’Ana do Livramento por meio de canais.

Quando entrar em operação, levando irrigação a áreas atualmente não alcançadas pelo arroio, Jaguari impulsionará a agropecuária e reduzirá perdas no campo. Também funcionará como reservatório nos períodos de estiagem e, em tempos de chuva, conterá a subida dos rios. Além disso, garantirá menor variação no volume de água disponível ao longo do ano para as lavouras, ampliando a previsibilidade da produção.

Estrutura e histórico

A Barragem Jaguari tem 25 metros de altura e se estende por mais de um quilômetro. Com o represamento, será formado um lago artificial que poderá represar o equivalente a cerca de 55,3 mil piscinas olímpicas, ocupando uma área de mais de 2,5 mil campos de futebol.

Anunciada em 2008, a obra iniciou-se no ano seguinte. Em 2012, foi paralisada, sendo retomada apenas em 2018. O maior impulso ocorreu nos governos de Eduardo Leite. Na atual gestão, de 2023 a 2026, por exemplo, a construção foi colocada como prioridade e avançou cerca de 11,6% a cada ano, ritmo duas vezes maior do que o alcançado em períodos anteriores.

“Concluímos o que poderiam ter achado impossível. Unimos a recuperação financeira do Estado a um trabalho dedicado e focado na SOP, o que tornou possível finalizarmos esta obra tão importante”, salienta Izabel.

Texto: Ariel Engster/Ascom SOP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Arte Sistema Província)
Tempo Há 4 minutos

Região Celeiro terá dias de sol intenso e calor acentuado nesta sexta e fim de semana

Calor intenso e sol predominante marcam a Região Celeiro, com chance de chuvas isoladas apenas no domingo à tarde

 (Foto: Agência Brasil)
Economia Há 36 minutos

Governo estuda reduzir jornada de trabalho por medida provisória sem passar pelo Congresso

A escala 6x1 caracteriza-se por seis dias consecutivos de atividade laboral seguidos por um dia de descanso

 (Foto: Ariéli Ziegler/Agência RBS)
Crise no Combustível Há 44 minutos

Prefeituras de Sede Nova e Boa Vista de Buricá restringem serviços por falta de combustível

Segundo a Famurs, ao menos 166 prefeituras enfrentam dificuldades. Entre elas está Sede Nova, que já adotou medidas de contenção.

 -
Planejamento Há 45 minutos

Governo do Estado amplia transparência e lança ferramenta para acompanhamento de processos públicos

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), disponibilizou o acompanhamento online de processos admini...
Geral Há 1 hora

Operação da PF investiga alta de combustíveis em 11 estados e no DF

Ação atua contra crimes de ordem tributária e econômica

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 33°
31° Sensação
2.69 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h42 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Sábado
35° 20°
Domingo
36° 20°
Segunda
35° 20°
Terça
34° 18°
Quarta
28° 18°
Últimas notícias
Tempo Há 2 minutos

Região Celeiro terá dias de sol intenso e calor acentuado nesta sexta e fim de semana
Tecnologia Há 22 minutos

Squad as a Service acelera a escala de times de TI em 2026
Economia Há 23 minutos

BC decreta liquidação extrajudicial de instituições da Entrepay
Economia Há 33 minutos

Governo estuda reduzir jornada de trabalho por medida provisória sem passar pelo Congresso
Crise no Combustível Há 42 minutos

Prefeituras de Sede Nova e Boa Vista de Buricá restringem serviços por falta de combustível

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 +0,13%
Euro
R$ 6,05 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 365,483,46 -4,73%
Ibovespa
182,358,48 pts -0.2%
Mega-Sena
Concurso 2989 (26/03/26)
06
14
28
31
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6986 (26/03/26)
18
26
44
51
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3646 (26/03/26)
01
03
05
07
08
11
13
15
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2904 (25/03/26)
09
22
41
43
44
45
52
55
57
62
69
72
75
77
79
87
91
93
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias