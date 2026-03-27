Bolsa Atleta: veja a lista com os mais de 10 mil contemplados em 2026

O Diário Oficial da União publica nesta sexta-feira (27) os 10.385 nomes contemplados com o benefício do Bolsa Atleta 2026. Veja aqui a lista completa .
A Portaria n°19 de autoria do Ministério do Esporte se refere ao Edital nº 1, de 15 de janeiro de 2026 .
O programa federal de patrocínio individual beneficia atletas que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais reconhecidas pelo Ministério do Esporte.
São contempladas as modalidades dos programas Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico , referente aos eventos ocorridos em 2025 e aprovados no âmbito do Programa Bolsa Atleta.
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De acordo com o texto, os atletas contemplados deverão assinar e encaminhar o Termo de Adesão, assim como prevê o edital.
O edital prevê ainda prazo para recurso, de até 10 dias corridos após esta publicação.
A lista com recursos deferidos deverá ser divulgada entre 20 e 24 de abril.
Mais informações, modelos de documentos e orientações estão disponíveis na página do Bolsa Atleta .
Esta portaria entra em vigor nesta sexta-feira (27).