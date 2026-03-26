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Usina solar da SCGÁS completa um ano de operação e gera 74,45% da energia consumida pela companhia

Foto: Comunicação/SCGÁSProjeto contribuiu ainda para a redução de 7,75 toneladas de CO2Este mês a usina solar da SCGÁS completa um ano de operação ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
26/03/2026 às 18h34
Usina solar da SCGÁS completa um ano de operação e gera 74,45% da energia consumida pela companhia
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Comunicação/SCGÁS

Projeto contribuiu ainda para a redução de 7,75 toneladas de CO2

Este mês a usina solar da SCGÁS completa um ano de operação com resultados que superaram as expectativas iniciais. A previsão era reduzir cerca de 65% no custo com a conta de energia elétrica da Companhia. No entanto, a usina gerou 142.168 KWh, representando 74,45% da energia consumida pela SCGÁS nos últimos 12 meses e, ainda, contribuiu para a redução de 7,75 toneladas de CO2.

A usina fotovoltaica, com 202 painéis solares e capacidade instalada de 112 kWp, abastece parte das operações da SCGÁS, incluindo unidades de monitoramento, estações de redução de pressão e o sistema de proteção catódica da rede. A iniciativa, conduzida pela Gerência de Administração e Suprimentos (GERAS), é um passo importante da companhia para atingir as metas globais de descarbonização.

Além da energia gerada pela usina, a SCGÁS investiu em melhorias na infraestrutura interna da empresa para reduzir ainda mais seu impacto ambiental. A renovação do parque de climatizadores de ar e a substituição de equipamentos antigos por modelos mais eficientes, como Splits inverter, têm contribuído para a diminuição do consumo de energia elétrica e, consequentemente, para a redução de emissões de gases de efeito estufa.

Com esses investimentos, a companhia conseguiu reduzir sua fatura de energia elétrica em R$ 112.312,00. O próximo objetivo da SCGÁS é compensar 90% de seu consumo de energia elétrica. A transferência dos servidores para a “nuvem” também está prevista para reduzir ainda mais o consumo, diminuindo a necessidade de climatização.

O sucesso do projeto solar reafirma o compromisso da SCGÁS com a sustentabilidade e a descarbonização, mostrando como a combinação de energia renovável e eficiência energética pode trazer benefícios tanto financeiros quanto ambientais, além de contribuir significativamente para a redução da pegada de carbono da Companhia.

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