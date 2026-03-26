Governo do Estado destina mais de R$ 200 milhões para obras que transformam a segurança pública gaúcha

Em janeiro deste ano, o governador Eduardo Leite visitou as melhorias no Comando de Policiamento da Capital -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

A segurança pública segue como uma das prioridades do governo Leite, e os números mostram o crescimento da aplicação de recursos na área. Em oito anos, foram investidos R$ 2,2 bilhões na aquisição de equipamentos, viaturas, reforço nos efetivos e obras.

As obras também mostram que o Rio Grande do Sul está diferente. Antes, só era possível realizar manutenções pontuais. Agora, o valor destinado aos órgãos da segurança aumentou significativamente e garante amplas renovações nos prédios de delegacias, batalhões, quartéis e perícias.

A Secretaria de Obras Públicas (SOP) desempenha papel central na qualificação da infraestrutura de segurança do Estado, sendo responsável pela execução e pelo acompanhamento técnico da maioria das obras. Por meio das Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops), distribuídas em todo o Rio Grande do Sul, a secretaria garante a fiscalização de todas as etapas dos serviços realizados.

Polícia Civil

Nos últimos oito anos, a Polícia Civil contou com alto investimento em ampliações e construções. Foram cerca de 40 delegacias reformadas em todas as regiões do Estado.

Obras no Comando de Policiamento da Capital iniciadas no ano passado já transformaram o local -Foto: PM5/Brigada Militar

Com recursos do plano de ação Avançar na Segurança, entre 2021 e 2022 foram destinados R$ 14 milhões para a construção das centrais de Polícia de Bento Gonçalves e de Sapucaia do Sul. Em março de 2022, foi inaugurada a primeira etapa da obra que abrigou, em um único local, departamentos especializados da Polícia Civil gaúcha, a Cidade da Polícia Civil na zona leste da capital.

A 22ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, em Três Passos, composta por 14 delegacias de polícia e atendendo a 21 municípios da Região Celeiro, teve investimentos na reforma elétrica, com mudança da entrada de energia e pinturas internas e externas.

Com investimento de cerca de R$ 600 mil, a 9ª Delegacia de Polícia Civil, em Porto Alegre, passou por uma ampla reforma. Foi instalada uma nova estrutura de madeira no telhado e reformas na parte elétrica e hidráulica, cobertura, troca de piso e pintura.

Em 2025, a Central de Polícia Civil em Rio Grande foi inaugurada em prédio de sete andares, no prédio onde antes funcionava o Fórum. A estrutura abriga sete delegacias, uma Sala das Margaridas e uma área exclusiva para treinamentos de servidores. No mesmo endereço, foi inaugurada, em março de 2026, a 24ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do Estado.

Avança a construção do prédio na área demarcada na Cidade da Polícia, em Porto Alegre -Foto: Ascom PC

De 2019 a 2026, o Rio Grande do Sul passou a contar com 98 Salas das Margaridas, um espaço voltado ao acolhimento humanizado de mulheres em situação de vulnerabilidade que podem registrar ocorrências policiais, participar de oitivas e solicitar medidas protetivas de urgência, em um ambiente reservado e seguro. No dia 19 de março, foi inaugurada a 98ª Sala das Margaridas, em São Francisco de Paula. Nesta sexta-feira (27), a 99ª Sala das Margaridas será inaugurada em Capivari do Sul.

Brigada Militar

Em oito anos, foram investidos R$ 145 milhões em obras, que incluem as reformas dos prédios do 4º Esquadrão da Brigada Militar em Dom Pedrito, as unidades da Brigada Militar em Camaquã, Caxias do Sul, Porto Alegre e Osório. Também foram reformados o prédio onde funciona o 30° Batalhão de Polícia Militar (BPM) e o Comando Regional de Polícia Ostensiva da Região Sul (CRPO-Sul), no município de Camaquã. O Batalhão de Aviação-BavBM/COE, de Caxias do Sul, teve a cobertura do hangar reformada e o Comando de Operações Especiais (COE-BM) de Porto Alegre teve o cercamento com muro pré-moldado nas suas instalações. As instalações do 1º Regimento de Polícia Montada e o muro junto ao campo de instrução do 1º BPChoque também foram reformados no período.

No Litoral Norte, ocorreram melhorias na rede de esgoto e no tratamento de efluentes do Complexo do CRPO Litoral, do 8º Batalhão e do canil da Brigada Militar em Osório.

Foram investidos R$ 103 mil na reforma do telhado do prédio do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Sinos RPO/VRS, com sede em Novo Hamburgo. O CRPO/VRS atende 16 municípios e é composto por três unidades operacionais: o 3º BPM, em Novo Hamburgo; o 25º BPM, com sede em São Leopoldo; e o 32º BPM, em Sapiranga.

Em 2022, o plano de ações Avançar na Segurança destinou R$ 13 milhões para a Brigada Militar na construção da nova sede do 31º Batalhão de Polícia Militar de Guaíba, e a construção de nova sede do 33º Batalhão da BM de Sapucaia do Sul.

Marcação do terreno que está recebendo novo prédio da Cidade da Polícia, em Porto Alegre -Foto: Ascom PC

Em 2023, foi construído o novo Centro Integrado de Comando e Controle da SSP e, em 2024, um dos mais antigos prédios da Brigada Militar passou por um processo de restauro. O local, que originalmente abrigou o Museu da BM, teve investimentos de R$ 1,5 milhão para a recuperação do espaço de 320 metros quadrados de área. No mesmo ano, a Academia da Polícia Militar passou por reforma nas instalações elétricas e na entrada do prédio, cujos investimentos foram de R$ 185 mil.

Comando de Policiamento da Capital recebe nova calçada e melhorias no acesso ao prédio -Foto: PM5/Brigada Militar

Ainda em 2024, foi reformada a parte elétrica no hangar do Centro de Formação Aeropolicial (Cfaer), com investimento de mais de R$ 177 mil. Localizado no Aeroporto da Brigada Militar, em Capão da Canoa, o Cfaer atua na formação e especialização de militares estaduais nas atividades de policiamento ostensivo aéreo. Iniciadas em 2025, a reforma na sede do 4º RPMon e na cobertura do CRPO-VC.

Instituto-Geral de Perícias

Em 2021 o plano de ações Avançar na Segurança entregou ao IGP R$ 2,9 milhões para a construção do Posto IGP Bagé e instalação do Posto de Identificação no Shopping João Pessoa, em Porto Alegre.

Novo prédio do IGP de Bagé quase concluído, com instalações modernas e confortáveis -Foto: Ascom IGP

A reforma do prédio e instalação do novo sistema de câmara frigorífica de cadáveres no necrotério do DML foi iniciada em 2021 e concluída em 2022, com custo de R$ 2,4 milhões.

Novo prédio do IGP de Bagé ainda em obras -Foto: Ascom IGP

Em 2022, o IGP inaugurou o prédio-sede do Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais da Região Sul (Crepec Sul). A obra teve custo total de R$ 37,9 milhões. No local, funcionam os Departamentos de Criminalística, de Perícias Laboratoriais e de Administração, além de parte dos Departamentos de Identificação e de Perícias do Interior.

Corpo de Bombeiros Militar

Novo quartel dos bombeiros de São Lourenço do Sul foi inaugurado em 2024 -Foto: ACS/CBMRS

Em 2020, o Corpo de Bombeiros Militar teve ampliação e reformas nos quartéis de Getúlio Vargas e Flores da Cunha. Em 2021, o plano de ações Avançar na Segurança destinou R$ 1,6 milhão para a construção do Pelotão de Guaíba. Em 2024, foi inaugurado o novo quartel de São Lourenço do Sul e, em fevereiro de 2026, a nova sede da Corregedoria-Geral, com investimentos de R$ 400 mil.

Quartel dos bombeiros de São Lourenço do Sul ainda em obras -Foto: Divulgação/Prefeitura de São Lourenço do Sul

Obras iniciadas em 2025

11º Batalhão da Polícia Militar de Porto Alegre (Porto Alegre)

12ª Delegacia de Polícia Civil (Porto Alegre)

16ª Delegacia de Polícia Civil (Porto Alegre)

22ª Delegacia de Polícia Civil de Crissiumal

3ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (Porto Alegre)

9º Batalhão de Bombeiros Militar de Tramandaí

Centro de Material Bélico da Brigada Militar (Porto Alegre)

Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais da Região Sul (Porto Alegre)

Central de Polícia de Lajeado (Lajeado)

Comando-Geral do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul (Porto Alegre)

Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Caí (Montenegro)

Comando Rodoviário da Brigada Militar (Porto Alegre)

Departamento Administrativo da Brigada Militar (Porto Alegre)

Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Porto Alegre)

Edifício Sede Palácio da Polícia Civil (Porto Alegre)

Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre

Pelotão de Bombeiros Militar (Alvorada)

Quartel-General da Brigada Militar (Porto Alegre)

Sede do Comando de Policiamento da Capital

Sede do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral (Osório)

Unidade da Polícia Civil no Aeroporto Internacional Salgado Filho (Porto Alegre)

13ª Delegacia de Polícia Regional do Interior de Santo Ângelo

14º Batalhão da Polícia Militar e 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (São Luiz Gonzaga)

Casa de Custódia Policial (Porto Alegre)

Centro de Treinamento de Patrulhamento Rural (Santana do Livramento)

Entregas no primeiro semestre de 2026

Desde maio de 2025, as obras no Palácio da Polícia Civil buscam reforçar a preservação e garantir a modernização do prédio. Quando concluídas, em junho de 2026, as intervenções, que somam R$ 4,9 milhões, resultarão em um ambiente de trabalho mais acolhedor e com espaço adequado para o atendimento ao cidadão.

O governo também está investindo R$ 3 milhões na estrutura de 542 metros quadrados do Centro Avançado de Perícias do Instituto-Geral de Perícias em Bagé, que teve sua obra concluída em março de 2026 e deve ser inaugurada em abril. A obra é um marco na segurança pública e beneficiará as regiões da Campanha e da Fronteira Oeste.

Texto: Luciana Balbueno/Ascom SSP

Edição: Secom