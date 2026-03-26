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Defesa Civil de SP alerta para temporais desta quinta até sexta

Episódios de chuva forte podem ocorrer na capital já nesta tarde

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/03/2026 às 16h03
Defesa Civil de SP alerta para temporais desta quinta até sexta
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Pancadas de chuvas isoladas podem ocorrer entre quinta-feira (26) e sexta-feira (27) em diversas regiões do estado de São Paulo. O alerta é da Defesa Civil estadual, que informa que as pancadas são resultado da atuação de áreas de instabilidades associadas à umidade e ao transporte de calor .

Para esta tarde, está prevista a formação de instabilidade especialmente na capital, na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista, com chuvas em forma de pancadas de intensidade moderada ou forte.

Segundo a Defesa Civil, os modelos meteorológicos não indicam acumulados expressivos. Ainda assim, podem ocorrer episódios isolados de chuva forte, com volumes elevados em curto intervalo de tempo .

Já para sexta (27), o sol deve aparecer entre nuvens em grande parte do estado, mantendo a sensação de tempo abafado. Ao longo do dia, o transporte de umidade pode favorecer a formação de instabilidades, com a ocorrência de pancadas de chuva principalmente nas áreas que fazem divisa com o estado de Minas Gerais.

A recomendação da Defesa Civil é para que a população redobre a atenção em áreas de risco , porque podem ocorrer alagamentos, enxurradas e desabamentos, especialmente em função de episódios de chuva intensa em um período curto.

Durante as chuvas, a dica é para que as pessoas evitem passar por áreas alagadas e não enfrentem enxurradas. Em caso de sinais de instabilidade, como rachaduras em imóveis, inclinação de árvores ou postes e estalos em estruturas, a orientação é deixar o local imediatamente.

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© Rovena Rosa/Agência Brasil
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