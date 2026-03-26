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CBF descarta mudanças e mantém tradição no uniforme da Seleção

Presidente afirma que identidade brasileira será preservada diante de debate sobre inscrições na camisa

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/CBF
26/03/2026 às 15h28
CBF descarta mudanças e mantém tradição no uniforme da Seleção
Foto: Divulgação O Bairrista

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol se manifestou sobre a possibilidade de alterações nas inscrições presentes no uniforme da Seleção Brasileira.

A declaração ocorre após repercussão de discussões envolvendo possíveis mudanças nas escritas da camisa canarinho. Segundo o Presidente, Samir Xaud, a entidade não pretende modificar elementos históricos que fazem parte da identidade da equipe.

Ele destacou que o uniforme da Seleção Brasileira é um dos símbolos mais reconhecidos do futebol mundial. De acordo com o presidente, qualquer decisão nesse sentido deve respeitar a tradição e a história construída ao longo das décadas.

A manifestação busca tranquilizar torcedores que demonstraram preocupação com eventuais mudanças. Nos últimos dias, debates nas redes sociais levantaram questionamentos sobre a presença de inscrições e símbolos no uniforme.

O dirigente reforçou que a prioridade é manter a essência da camisa, valorizando suas cores e identidade nacional. Ele também ressaltou que o uniforme representa não apenas o esporte, mas a cultura e o orgulho do país.

"O nosso uniforme é o nosso manto, representa a nossa bandeira. Não vai ter 'Brasa'. Vai ter 'Brasil', por respeito à nossa identidade e à nossa cultura", declarou o presidente, destacando o compromisso com símbolos tradicionais da equipe.

Logo no início do mandato de Xaud, o dirigente já havia barrado a possibilidade de uma camisa vermelha para a Seleção, também por entender que a proposta destoava da identidade histórica do time nacional.

A CBF afirmou que segue aberta ao diálogo, mas que decisões serão tomadas com responsabilidade. A camisa da Seleção segue como um dos maiores ícones do futebol internacional.

Com isso, a entidade reafirma o compromisso de preservar a tradição do futebol brasileiro.

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