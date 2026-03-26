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Celesc abre as portas para a comunidade com programação especial em Florianópolis

A Celesc volta a abrir as portas da sua sede para a população com a realização do evento “Portas Abertas”, neste sábado, dia 28 de março, das 9h às...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
26/03/2026 às 14h59
Celesc abre as portas para a comunidade com programação especial em Florianópolis
Foto: Reprodução/Secom SC

A Celesc volta a abrir as portas da sua sede para a população com a realização do evento “Portas Abertas”, neste sábado, dia 28 de março, das 9h às 16h, na Administração Central, no bairro Itacorubi, em Florianópolis. Gratuito e aberto ao público, o evento deve reunir cerca de 3 mil visitantes ao longo do dia.

Mais do que uma visita, o Portas Abertas é uma oportunidade de aproximar a comunidade do universo da energia elétrica, mostrando, de forma transparente e acessível, como funciona o sistema que leva energia a milhões de catarinenses.

Um dos principais destaques será a visita guiada ao Centro de Operações Integradas (COI), considerado o “cérebro” do sistema elétrico de Santa Catarina. É de lá que a Companhia monitora, em tempo real, o funcionamento da rede e atua para restabelecer o fornecimento em todo o estado.

Durante o evento, os visitantes também poderão acessar serviços da Celesc, com foco no parcelamento de débitos e no atendimento digital, por meio de totens que permitem emitir segunda via da fatura, solicitar nova ligação, pedir religação de energia, entre outros serviços.

Além disso, o público terá acesso a ações de saúde, como vacinação em parceria com o SESI.

A programação foi pensada para toda a família e reúne atrações culturais, serviços, conhecimento e cidadania em um único espaço. Entre os parceiros confirmados estão Procon/SC, Sebrae, Apae, Sejuri (Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social), Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina e Guarda Municipal de Florianópolis.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O que o público vai encontrar

Durante todo o dia, os visitantes poderão aproveitar:

  • Visitação guiada ao Centro de Operações Integradas (COI)
  • Exposição histórica da Celesc
  • Feira de artesanato
  • Feira de produtos orgânicos
  • Praça de alimentação com food trucks
  • Ações de cidadania e serviços à população
  • Apresentações culturais ao longo do dia

Serviço

Evento:Portas Abertas Celesc
Data:28 de março (sábado)
Horário:das 9h às 16h
Local:Administração Central da Celesc – Avenida Itamarati, nº 160, Itacorubi, Florianópolis
Entrada:gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível
Estacionamento:gratuito, sujeito à capacidade
Acesso:fácil acesso por transporte público

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