Filho de portelense busca apoio para disputar Campeonato Brasileiro no Paraná

Filho da Portelense Michelly Godói, conquistou recentemente uma oportunidade única: participar de um Campeonato Brasileiro de natação, que será realizado no estado do Paraná. Para o jovem atleta, esta é uma etapa fundamental na busca pelo sonho de se destacar no esporte.

A competição reúne alguns dos melhores nadadores do país, e estar entre eles já representa uma grande vitória pessoal para ele. "É um passo muito importante no meu sonho como atleta", afirma.

Para transformar essa oportunidade em realidade, porém, o apoio da comunidade e de simpatizantes do esporte é essencial. Os custos com viagem, hospedagem, alimentação e inscrição somam cerca de R$1.500, valor que está empenhado em arrecadar.

Apesar da idade, a dedicação do jovem nadador é exemplar. Ele treina frequentemente, participa de competições, busca sempre melhorar seus resultados e se dedica ao máximo na água. Essa disciplina e amor pelo esporte são a base de sua trajetória promissora.

Para aqueles que desejam contribuir, qualquer valor faz diferença e pode ajudar a transformar o sonho do atleta em realidade. Além disso o compartilhamento também é uma forma de ajudar.



As contribuições podem ser feitas via Pix, utilizando a chave: [email protected].

"Cada ajuda, cada compartilhamento, significa muito para mim. Quero representar minha cidade e mostrar que com dedicação e apoio, sonhos podem se tornar realidade", conclui o jovem atleta.





■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp





