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Estado lança Projeto Vans Olímpicas com cinco veículos para atendimento itinerante

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), lançou o Projeto Vans Olímpicas na quarta-feira (25/3), no Centro Estadual de...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/03/2026 às 11h38
Estado lança Projeto Vans Olímpicas com cinco veículos para atendimento itinerante
Atividades promovidas pelas unidades são voltadas para crianças e adolescentes -Foto: Ascom SEL

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), lançou o Projeto Vans Olímpicas na quarta-feira (25/3), no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete), em Porto Alegre. A iniciativa é vinculada ao Programa Esporte e Lazer em Movimento.

Com investimento de R$ 4,5 milhões, oriundos da Lei Federal n.º 9.615/98 (Lei Pelé), os veículos foram adaptados para funcionar como espaços móveis de esporte e lazer. A iniciativa é voltada a crianças e adolescentes de quatro a 14 anos, com prioridade para públicos em situação de maior vulnerabilidade social.

O ato marcou o início da execução do projeto, que passa a operar com estrutura de atendimento itinerante. A nova frota se soma à unidade já utilizada pelo Projeto Van do Esporte, ampliando a capacidade operacional e as ações nas comunidades.

“O Projeto Vans Olímpicas qualifica a estrutura de atendimento itinerante da secretaria e permite ampliar a presença do esporte em diferentes localidades de forma planejada. A iniciativa integra a estratégia de ampliar o acesso às políticas públicas para crianças e adolescentes”, destaca o titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral.

Estrutura e atividades

As vans possuem compartimentos para transporte e organização dos materiais utilizados nas atividades, além de estrutura de apoio para montagem das ações nas comunidades. Cada veículo será equipado com kits de materiais esportivos e recreativos, como bolas, cordas, bambolês e jogos, além de itens utilizados em circuitos lúdicos e oficinas – o que permitirá a realização das atividades em diferentes espaços e contextos.

As atividades contemplam vivências ligadas a modalidades olímpicas e paralímpicas, alinhadas aos princípios do esporte educacional – proposta que fundamenta a denominação do projeto. Também incluem circuitos esportivos e práticas recreativas, com materiais voltados ao desenvolvimento físico, social e cognitivo dos participantes. A execução e a gestão ficarão a cargo do Instituto Besouro de Fomento Social e Pesquisa, organização selecionada por edital.

Programação

A previsão é de que as atividades comecem no primeiro semestre deste ano. O planejamento da SEL prevê a realização de ações em diferentes regiões do Estado, com cronograma em fase de elaboração.

Ao longo de 12 meses, a iniciativa estima realizar até 720 atividades, com média de 15 por semana. A meta é alcançar todos os municípios do Rio Grande do Sul, beneficiando entre 36 mil e 72 mil crianças.

A secretaria será responsável por organizar o fluxo de atendimento às demandas dos municípios interessados. As solicitações deverão ser encaminhadas à SEL, que fará a análise inicial e o encaminhamento à instituição executora.

As atividades poderão ser realizadas em escolas, prefeituras, órgãos públicos e instituições da sociedade civil, com prioridade para comunidades com menor acesso a atividades esportivas e de lazer, conforme o planejamento estabelecido.

ProgramaEsporte e Lazer em Movimento

Durante a gestão do governador Eduardo Leite, o Programa Esporte e Lazer em Movimento ampliou sua atuação com ações itinerantes. A unidade do Van do Esporte já percorreu cerca de 230 municípios e beneficiou aproximadamente 30 mil pessoas.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

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