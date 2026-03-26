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Temperaturas altas e tempo de instabalidade marca o final de semana na Região Celeiro

Previsão indica pancadas isoladas e temperaturas que podem superar os 35°C no fim de semana

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações MetSul
26/03/2026 às 10h53
Temperaturas altas e tempo de instabalidade marca o final de semana na Região Celeiro
(Foto: Arte Sistema Província)

A previsão do tempo para esta quinta-feira (26) indica a presença de sol entre nuvens na Região Celeiro, com períodos de maior nebulosidade ao longo do dia. De acordo com a MetSul Meteorologia, há possibilidade de chuva localizada e passageira entre a tarde e a noite.

A instabilidade deve ocorrer de forma bastante irregular, com precipitações que podem variar de fracas a fortes em pontos isolados. Não está descartada a ocorrência de temporais muito localizados em algumas áreas da região.

Durante a madrugada, as temperaturas ficaram entre 20°C e 22°C na maior parte dos municípios. Ao longo do dia, o calor se intensifica em relação à quarta-feira (25), com máximas previstas entre 30°C e 32°C, podendo chegar aos 34°C nos locais mais quentes.

Para a sexta-feira (27), a previsão aponta novamente sol com nuvens. Apesar da possibilidade de chuva rápida e isolada durante a tarde, a tendência é de tempo firme na maior parte da região.

No fim de semana, o cenário será de calor e predomínio de sol com variação de nuvens tanto no sábado (28) quanto no domingo (29). Há chance de pancadas muito localizadas no domingo, principalmente entre a tarde e a noite. As temperaturas devem seguir elevadas, com máximas que podem ultrapassar os 35°C, especialmente no domingo.


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