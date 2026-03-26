Cruz Alta: Operação fiscaliza postos e distribuidoras para coibir abusos

Na quarta-feira (25/3), a Polícia Civil, por meio da 5ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, em conjunto com o PROCON de Cruz Alta, realizou fiscalizações em postos de combustíveis e distribuidoras do município. A iniciativa teve como objetivo coibir práticas abusivas de preços, a retenção indevida de estoque de óleo diesel e apurar eventual desabastecimento de combustíveis na cidade.
A ação decorre de demanda da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e da Delegacia de Proteção ao Consumidor (DECON/DEIC).
Durante as diligências, foram realizados registros fotográficos dos preços praticados nos estabelecimentos, bem como solicitadas notas fiscais junto aos postos e distribuidoras, com a finalidade de analisar as informações coletadas e verificar a regularidade das operações.
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