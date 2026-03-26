Gás gratuito custou quase R$ 1 bilhão em março

O programa Gás do Povo passou a atender cerca de 15 milhões de famílias em todos os municípios do Brasil a partir desta segunda-feira (23). A nova etapa de expansão conta com investimento de R$ 957,2 milhões apenas em março e amplia significativamente o alcance da política pública.

Nesta fase, aproximadamente 9,4 milhões de novas famílias passam a receber o benefício, que garante a retirada gratuita do botijão de gás de 13 quilos em revendas credenciadas. Com isso, o programa triplica o número de beneficiários e se consolida como uma das maiores iniciativas de acesso ao cozimento limpo no mundo.

A política substituiu o modelo anterior de repasse em dinheiro pela entrega direta do gás, com o objetivo de aumentar a efetividade e assegurar o acesso a um insumo essencial para o preparo de alimentos. A meta do governo é viabilizar cerca de 65 milhões de recargas por ano.

De acordo com dados oficiais, a maior parte dos lares atendidos é chefiada por mulheres, que representam 92% dos beneficiários, o equivalente a cerca de 8,7 milhões de famílias. O foco da iniciativa é atender populações mais vulneráveis e reforçar a segurança alimentar.

Implementado de forma gradual, o programa teve início em novembro de 2025, atendendo 1 milhão de famílias em dez capitais. Posteriormente, foi ampliado para todas as capitais e incorporou automaticamente 4,5 milhões de famílias que já recebiam o Auxílio Gás. Agora, alcança todo o território nacional, com aumento no número de revendas credenciadas.

O Gás do Povo busca combater a chamada pobreza energética, garantindo acesso a uma fonte de energia mais limpa e segura. Sem o benefício, muitas famílias recorrem a alternativas como lenha e carvão, que aumentam riscos à saúde e de acidentes domésticos. Recentemente transformado em lei federal, o programa passa a integrar uma estratégia mais ampla de acesso ao cozimento limpo no país.





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