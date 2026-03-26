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Acampamento Farroupilha 2026 já ganha forma e promete grande edição em Tenente Portela

CTG Guardiões da Fronteira intensifica preparativos e aposta em união e tradição para fortalecer um dos maiores eventos do norte gaúcho

Por: Andre Eberhardt Fonte: CTG Guardiões da Fronteira
26/03/2026 às 07h46
Acampamento Farroupilha 2026 já ganha forma e promete grande edição em Tenente Portela
(Foto: CTG Guardiões da Fronteira)

O CTG Guardiões da Fronteira já está com atuação avançada na organização do 15º Acampamento Farroupilha de Tenente Portela, que acontece de 11 a 20 de setembro nos entornos da Praça do Imigrante. O lançamento oficial do evento está previsto para o mês de maio, mas nos bastidores a entidade tradicionalista já trabalha para preparar uma grande programação, mantendo o padrão que tornou o acampamento um dos eventos mais relevantes do tradicionalismo na metade norte do Rio Grande do Sul.


A coordenação desta edição estará a cargo dos tradicionalistas Névio Carlos Caron e Fábio André Balz, que lideram uma grande equipe reconhecida pelo trabalho unido e pela dedicação ao evento. Névio é um dos sócios fundadores do CTG Guardiões da Fronteira e atualmente integra o Conselho de Vaqueanos (Conselho Fiscal) da Entidade. Ele explica que sua função é coordenar e acompanhar toda a programação do Acampamento Farroupilha, desde a escolha do vice coordenador e de cada integrante responsável por atividades específicas, até auxiliar na solução de problemas que surgirem durante o evento.

Segundo ele, quando se é escolhido para a função, assume-se um compromisso desafiador, mas que se torna mais fácil com um grupo unido e determinado, que oferece todo o suporte necessário. Névio ressalta a responsabilidade de estar à frente do maior evento da cidade e de um dos maiores do tradicionalismo do interior do Estado, e define o tradicionalismo como o cultivo do respeito, da harmonia, da confraternização, da amizade, da dignidade e da igualdade entre todos os integrantes.


Fábio André Balz é associado ao CTG Guardiões da Fronteira há quatro anos, mas sua trajetória no tradicionalismo é bem mais longa, tendo dançado em invernadas e participado de outros eventos em CTGs. Atualmente, ele exerce a função de vice diretor artístico do CTG e será o vice coordenador do acampamento. Fábio lembra que seu rancho participa do Acampamento Farroupilha há 13 edições e afirma que o objetivo, agora à frente da coordenação, é realizar um evento em que a cultura gaúcha seja vivida intensamente, tanto dentro dos ranchos quanto em toda a área do acampamento. Para ele, o tradicionalismo sempre fez parte da vida, inclusive, atualmente sua filha além de dançar na invernada é 2ª Prenda Dente de Leite da 20ª Região Tradicionalista. “Gostamos de viver o tradicionalismo”, resume Fábio, reforçando o espírito que deve marcar mais uma edição grandiosa do Acampamento Farroupilha de Tenente Portela.


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