Quinta, 26 de Março de 2026
21°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Presidente da EBC participa de reunião do Conselho Superior da ABERT

Presença reforça protagonismo da EBC no debate sobre a TV 3.0

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/03/2026 às 00h17

O presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , Andre Basbaum, participou, na terça-feira (24), em Brasília, da reunião do Conselho Superior da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT).

Esta foi a primeira participação da EBC no Conselho, marco que reforça o reconhecimento da relevância da comunicação pública no debate sobre o futuro da radiodifusão no Brasil.

O encontro reuniu conselheiros e presidentes de associações do setor para discutir a agenda da radiodifusão em 2026, com destaque para temas em tramitação no Congresso Nacional e os desafios tecnológicos que envolvem a evolução da televisão aberta.

Durante o almoço que antecedeu a reunião, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também esteve presente e destacou o papel da ABERT na defesa da liberdade de expressão e da democracia.

Para Basbaum, a presença da EBC no Conselho Superior da ABERT representa uma oportunidade estratégica de diálogo e cooperação entre os diversos modelos de comunicação existentes no país, especialmente no contexto de implantação da TV 3.0, que deve começar a operar ainda este ano.

“A gente está muito focado na discussão da TV 3.0. Temos o David Butter, diretor-geral da EBC , conduzindo esse processo de forma muito precisa, alinhado com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, em diálogo aberto e total com as outras emissoras públicas aqui de Brasília, como TV Câmara, TV Senado e TV Justiça”, afirmou Andre Basbaum.

Segundo o presidente da EBC , a participação no Conselho também reforça o papel da empresa no desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para a nova geração da televisão aberta, que promete ampliar a interatividade e a experiência do telespectador.

Após o almoço, o Conselho Superior da ABERT realizou sua primeira reunião do ano, conduzida pelo presidente do colegiado, Roberto Cervo Melão, e pelo presidente-executivo da entidade, Cristiano Lobato Flôres.

Na ocasião, foi feita a apresentação das atividades do Grupo de Trabalho do Rádio e apresentado o calendário de eventos da ABERT para 2026.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 8 horas

Sorteio mensal de março do Programa Nota Fiscal Gaúcha será realizado em 2 de abril

O sorteio mensal de março do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) , inicialmente previsto para quinta-feira (26/3), será realizado em 2 de abril. A al...

 Neves reforçou que, além da colaboração já existente no Estado, a reforma impõe o trabalho conjunto como regra -Foto: Andre Bresolin/Divulgação Famurs
Receita Estadual Há 8 horas

Receita Estadual reforça necessidade de ampliar cooperação entre Estado e municípios para garantir avanços na Reforma Tributária

A ampliação da cooperação entre Estado e prefeituras gaúchas será fundamental na implementação do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) previsto...
Geral Há 8 horas

EBC e IFSul inauguram nova TV pública em Venâncio Aires (RS)

Iniciativa foi viabilizada por meio do programa Brasil Digital

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 8 horas

Governo do Estado inaugura subestação e linha de distribuição em Palmeira para impulsionar o desenvolvimento do Planalto Serrano

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSCO Governo do Estado e a Celesc inauguraram nesta quarta-feira, 25 de março, em Palmeira, na Serra catarinense, a...

 Governador frisou disposição do RS em colaborar, mas lembrou que é fundamental considerar as limitações fiscais dos Estados -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Fazenda Há 9 horas

Governador Eduardo Leite articula com Ministério de Minas e Energia medidas para garantir abastecimento de diesel

O governador Eduardo Leite participou, nesta quarta-feira (25/3), de uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para tratar...

°
Mín. ° Máx. °
° Sensação
km/h Vento
% Umidade
% (mm) Chance chuva
01h59 Nascer do sol
01h59 Pôr do sol
Sexta
° °
Sábado
° °
Domingo
° °
Segunda
° °
Terça
° °
Últimas notícias
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova projeto que permite quebra de sigilo bancário para fixar pensão alimentícia
Economia Há 2 horas

Classe C é a que mais se dedica ao empreendedorismo, diz estudo
Geral Há 2 horas

Presidente da EBC participa de reunião do Conselho Superior da ABERT
Economia Há 2 horas

Latam incorpora na frota os primeiros aviões da Embraer
Justiça Há 4 horas

Confira penduricalhos cortados e mantidos após decisão do Supremo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,25%
Euro
R$ 6,03 -0,26%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,608,19 -0,15%
Ibovespa
185,424,28 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6985 (25/03/26)
04
09
39
43
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3645 (25/03/26)
01
03
06
07
08
09
10
12
13
15
17
18
19
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2904 (25/03/26)
09
22
41
43
44
45
52
55
57
62
69
72
75
77
79
87
91
93
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias