Sorteio mensal de março do Programa Nota Fiscal Gaúcha será realizado em 2 de abril

O sorteio mensal de março do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) , inicialmente previsto para quinta-feira (26/3), será realizado em 2 de abril. A alteração no cronograma ocorreu em razão da necessidade de ajustes operacionais no processo de apuração dos bilhetes, assegurando a confiabilidade e a transparência do sorteio.
O adiamento não impacta a participação dos inscritos nem os valores das premiações. Nesta edição, serão distribuídos R$ 200 mil em prêmios, sendo um prêmio principal de R$ 50 mil, dez prêmios de R$ 5 mil e 100 prêmios de R$ 1 mil.
Participam do sorteio os cidadãos cadastrados no NFG que realizaram compras e solicitaram a inclusão do CPF na nota fiscal durante o mês de fevereiro. A lista completa dos contemplados ficará disponível no site e no aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha logo após a conclusão do sorteio.
O programa reforça seu compromisso com a cidadania fiscal e a transparência, agradecendo a compreensão dos participantes.
Sorteios municipais
Simultaneamente ao sorteio mensal estadual há os sorteios municipais, nos quais mais de 75% dos municípios utilizam a plataforma do Nota Fiscal Gaúcha. Além disso, entidades empresariais também usam o sistema do NFG para realizar a distribuição de prêmios.
Nota Fiscal Gaúcha
Coordenado pela Receita Estadual, o programa Nota Fiscal Gaúcha incentiva os cidadãos a solicitarem a inclusão do CPF no momento da emissão do documento fiscal como forma de conscientizá-los sobre a importância social dos impostos.
Atualmente, o NFG conta com mais de 4 milhões de pessoas cadastradas, ou seja, cerca de 43% da população gaúcha faz parte do programa estadual. Todas essas pessoas, ao pedirem CPF na nota fiscal, passam a usufruir de uma série de vantagens, como sorteios com premiações em dinheiro e desconto no IPVA, além da possibilidade de auxiliar entidades sociais e contribuir no combate à informalidade e à sonegação.
Outras vantagens
Nas redes sociais do programa, são divulgadas novidades e premiações.
Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom