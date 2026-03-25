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Governo do Estado inaugura subestação e linha de distribuição em Palmeira para impulsionar o desenvolvimento do Planalto Serrano

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSCO Governo do Estado e a Celesc inauguraram nesta quarta-feira, 25 de março, em Palmeira, na Serra catarinense, a...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
25/03/2026 às 17h54
Governo do Estado inaugura subestação e linha de distribuição em Palmeira para impulsionar o desenvolvimento do Planalto Serrano
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

O Governo do Estado e a Celesc inauguraram nesta quarta-feira, 25 de março, em Palmeira, na Serra catarinense, a Subestação Palmeira Chlorum e a Linha de Distribuição (LD) associada, que irá energizar a nova estrutura. O investimento total é de R$ 7,88 milhões, com recursos da Celesc e do Governo do Estado.

O evento foi marcado pela presença do governador Jorginho Mello, do diretor de Engenharia e Obras da Celesc, Cláudio Varella e do diretor de Operações e Serviços, Elói Hoffelder, entre outras autoridades estaduais e regionais.

Durante a solenidade, o governador destacou o impacto da obra para o desenvolvimento do Estado.

“Estamos levando infraestrutura de qualidade para o interior, criando as condições que a indústria precisa para crescer, gerar empregos e movimentar a economia. Esse é o tipo de investimento que transforma a realidade dos municípios”, afirmou Jorginho Mello.

O empreendimento integra Termo de Compromisso firmado entre o Governo do Estado, a Celesc e a empresa Chlorum Lages Indústria e Comércio de Cloro e Álcalis Ltda., e reforça o caráter estratégico da obra para o desenvolvimento econômico e industrial da região.

A nova subestação de seccionamento foi projetada para atender a indústria com fornecimento em alta tensão (138 kV), além de já estar preparada para a futura implantação de um módulo completo de entrada de linha, com capacidade para um transformador de 26,67 MVA. A estrutura permitirá a expansão do sistema de média tensão, ampliando a capacidade de atendimento da Celesc na região.

Com a energização da SE Palmeira Chlorum, o sistema elétrico regional ganha em robustez e confiabilidade, reduzindo riscos de sobrecarga, diminuindo perdas técnicas e criando condições para a atração de novos empreendimentos industriais.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O diretor de Engenharia e Obras da Celesc, Cláudio Varella, ressaltou o papel estratégico do investimento para o sistema elétrico.

“Essa entrega reforça a nossa rede em uma região com grande potencial de crescimento. Estamos preparando o sistema não apenas para a demanda atual, mas para o futuro, com mais capacidade, segurança e qualidade no fornecimento de energia”, destacou.

Já o diretor de Operações e Serviços, Elói Hoffelder, enfatizou os ganhos operacionais da nova estrutura.

“A nova subestação melhora significativamente a confiabilidade do sistema, reduz a sobrecarga na rede existente e amplia a flexibilidade operacional, permitindo respostas mais rápidas e eficientes no atendimento à população e às indústrias”, completou.

Impacto direto no desenvolvimento local

A chegada da Chlorum em Palmeira representa um marco para o município, que possui cerca de 2,5 mil habitantes. A nova unidade industrial deve gerar aproximadamente 100 empregos diretos, além de impulsionar cadeias produtivas locais como transporte, construção civil, comércio e serviços.
A previsão é de que a operação da indústria injete cerca de R$ 120 milhões por ano na economia local, fortalecendo o PIB municipal e ampliando a arrecadação. Em uma cidade com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o impacto do empreendimento tende a ser significativo e duradouro.

Sobre a Chlorum

A unidade da Chlorum em Palmeira será voltada à produção de hipoclorito de sódio, soda cáustica e ácido clorídrico, atendendo setores como alimentos e bebidas, papel e celulose, além de sistemas de tratamento de água e efluentes. A escolha do município levou em consideração fatores logísticos e a demanda regional pelos produtos. Com a entrega da nova subestação e da linha de distribuição, a Celesc reafirma seu compromisso com a expansão da infraestrutura elétrica e com o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina.

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