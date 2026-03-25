Quarta, 25 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governador Eduardo Leite articula com Ministério de Minas e Energia medidas para garantir abastecimento de diesel

O governador Eduardo Leite participou, nesta quarta-feira (25/3), de uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para tratar...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/03/2026 às 17h08
Governador Eduardo Leite articula com Ministério de Minas e Energia medidas para garantir abastecimento de diesel
Governador frisou disposição do RS em colaborar, mas lembrou que é fundamental considerar as limitações fiscais dos Estados -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite participou, nesta quarta-feira (25/3), de uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para tratar da situação do abastecimento de diesel no país, com foco nos impactos no Rio Grande do Sul. O encontro contou também com a participação da secretária da Fazenda, Pricilla Santana, e abordou medidas para assegurar o fornecimento, especialmente no período de colheita agrícola.

Leite destacou que o tema também vem sendo debatido entre as áreas tributárias dos Estados, com foco em alternativas para mitigar os impactos do ICMS sobre o diesel. O governador lembrou que tem defendido uma proposta de caráter temporário, com divisão do esforço fiscal em 70% por parte da União e 30% pelos Estados, pelo período de dois meses. A sugestão foi apresentada como contraponto ao modelo de compensação de 50% discutido pelo Ministério da Fazenda na reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), realizada no último dia 18.

“Estamos trabalhando em diálogo com os demais Estados e com o governo federal para construir uma solução equilibrada, que preserve o abastecimento e dê previsibilidade aos setores produtivos. Há disposição do Rio Grande do Sul em colaborar, mas é fundamental considerar as limitações fiscais dos Estados, especialmente daqueles que, como o nosso, não dispõem de instrumentos para compensar perdas de arrecadação no médio prazo”, afirmou o governador.

Pricilla detalhou as tratativas em curso entre os Estados no âmbito do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz), com a expectativa de encaminhamento de uma posição conjunta ao Ministério da Fazenda até o fim desta semana. Segundo ela, a nova proposta apresentada pela União trouxe mudanças relevantes em relação ao modelo inicialmente discutido, que previa ajustes no ICMS como forma de reduzir os preços, gerando dúvidas quanto à operacionalização e preocupações com perdas de arrecadação.

“Desde a última sexta-feira, intensificamos o diálogo entre os Estados, e a nova proposta da União apresenta pontos que ainda exigem avaliação técnica mais aprofundada, especialmente no que diz respeito à operacionalização fiscal”, explicou a secretária.

"Estamos trabalhando em diálogo com os demais Estados e o governo federal para construir uma solução equilibrada", disse Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Durante a reunião, Priscila também colocou à disposição do ministério dados da Secretaria da Fazenda (Sefaz) sobre a emissão de notas fiscais eletrônicas, que podem auxiliar na identificação de distorções nos preços praticados. O ministro destacou a relevância das informações para subsidiar o trabalho conjunto com a Receita Federal e a Agência Nacional do Petróleo (ANP), além de iniciativas em discussão no Confaz para ampliar o compartilhamento de dados. A secretária ressaltou que o Rio Grande do Sul já integra convênio com a ANP, o que fortalece a capacidade de monitoramento e a fiscalização do mercado de combustíveis.

Silveira explicou que foi instituído um grupo de trabalho responsável por monitorar diariamente o setor, com foco na análise de dados e na definição de ações coordenadas, como o reforço da fiscalização sobre distribuidoras e o acompanhamento da evolução dos preços, em articulação com outros órgãos. Segundo ele, há uma preocupação generalizada com o risco de desabastecimento, mas as medidas para ampliação dos estoques, tanto por parte das distribuidoras quanto da Petrobras, já estão em execução para garantir o atendimento da demanda.

Cooperação e monitoramento

Leite reforçou a disposição do Estado em colaborar com as iniciativas nacionais de controle e transparência no setor. O Rio Grande do Sul integra convênios de cooperação fiscal e pode contribuir com dados e análises para aprimorar o acompanhamento da cadeia de distribuição de combustíveis.

A agenda se soma ao conjunto de ações do governo voltadas à estabilidade econômica e ao apoio aos setores produtivos, alinhadas à estratégia de desenvolvimento sustentável e equilíbrio fiscal do Estado, conforme diretrizes já apresentadas em iniciativas estruturantes como o plano de competitividade.

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 2 minutos

Sorteio mensal de março do Programa Nota Fiscal Gaúcha será realizado em 2 de abril

O sorteio mensal de março do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) , inicialmente previsto para quinta-feira (26/3), será realizado em 2 de abril. A al...

 Neves reforçou que, além da colaboração já existente no Estado, a reforma impõe o trabalho conjunto como regra -Foto: Andre Bresolin/Divulgação Famurs
Receita Estadual Há 2 minutos

Receita Estadual reforça necessidade de ampliar cooperação entre Estado e municípios para garantir avanços na Reforma Tributária

A ampliação da cooperação entre Estado e prefeituras gaúchas será fundamental na implementação do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) previsto...
Geral Há 15 minutos

EBC e IFSul inauguram nova TV pública em Venâncio Aires (RS)

Iniciativa foi viabilizada por meio do programa Brasil Digital

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 15 minutos

Governo do Estado inaugura subestação e linha de distribuição em Palmeira para impulsionar o desenvolvimento do Planalto Serrano

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSCO Governo do Estado e a Celesc inauguraram nesta quarta-feira, 25 de março, em Palmeira, na Serra catarinense, a...

 Gabriel assinou convênios que preveem repasses estaduais e contrapartida das administrações municipais -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG
Desenvolvimento Há 5 horas

Gabriel Souza celebra convênios do Programa Rotas de Resiliência com 22 municípios

O vice-governador Gabriel Souza anunciou, nesta quarta-feira (25/3), no Palácio Piratini, a celebração de convênios com 22 municípios contemplados ...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 30°
31° Sensação
2.88 km/h Vento
60% Umidade
100% (9.99mm) Chance chuva
06h41 Nascer do sol
18h40 Pôr do sol
Quinta
31° 20°
Sexta
33° 19°
Sábado
34° 20°
Domingo
35° 20°
Segunda
34° 20°
Últimas notícias
Geral Há 4 minutos

EBC e IFSul inauguram nova TV pública em Venâncio Aires (RS)
Esportes Há 4 minutos

Tubarões Azuis nadam contra a corrente rumo à Copa 2026
Energia Há 4 minutos

Governo do Estado inaugura subestação e linha de distribuição em Palmeira para impulsionar o desenvolvimento do Planalto Serrano
Saúde Há 4 minutos

Estado reforça importância da vacinação e do diagnóstico precoce contra o câncer de colo do útero
Senado Federal Há 4 minutos

Debate aponta urgência no combate ao racismo e à misoginia, que vêm crescendo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,20%
Euro
R$ 6,04 -0,66%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 392,385,01 +1,25%
Ibovespa
185,424,28 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2988 (24/03/26)
21
23
28
36
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6984 (24/03/26)
04
15
19
21
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3644 (24/03/26)
01
04
05
09
10
11
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias