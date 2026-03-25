Governo Leite supera R$ 2 bilhões em investimentos para qualificação da segurança pública

Ampliar a capacidade das forças de segurança de combater a criminalidade e proteger a população sempre estiveram entre os principais objetivos do governo do Estado. Dessa forma, o governador não mediu esforços para fazer do Rio Grande do Sul uma referência em segurança pública no Brasil. Desde 2019, foram investidos mais de R$ 2 bilhões na aquisição de equipamentos, viaturas, obras e reforço nos efetivos. Não é por acaso que o RS registrou nos últimos anos os indicadores de criminalidade mais baixos da série histórica.

Entre os investimentos está a expansão do sistema de radiocomunicação da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no valor de R$ 113 milhões. A iniciativa contempla Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto-Geral de Perícias. A ampliação, que deve ser concretizada em 2026, permitirá a centralização do despacho digital de ocorrências.

Polícia Civil

Um dos principais investimentos foi a aquisição de um novo helicóptero para a Polícia Civil. A aeronave com capacidade de voo noturno, no valor de aproximadamente R$ 36 milhões foi a primeira a ser adquirida com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

A instituição também recebeu mais de R$ 15 milhões em recursos para obras, que resultaram na entrega de novas delegacias na reforma de outras estruturas. Os investimentos buscam oferecer melhores condições de trabalho aos policiais civis e, sobretudo, um atendimento mais adequado e humanizado à população.

Um dos principais investimentos na Polícia Civil foi a aquisição de um novo helicóptero -Foto: Leonardo Fister/Ascom SSP

Desde 2019 já foram entregues à Polícia Civil 759 viaturas, oito embarcações e duas aeronaves, que representam um investimento de R$ 228 milhões.

Brigada Militar

Desde 2019, foram investidos R$ 145 milhões em obras, que incluem a construção de estruturas, como a nova sede do 33ª BPM, em Sapucaia do Sul, e a reformas de espaços, como a unidade especializada em saúde mental do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre (HBMPA), finalizada em fevereiro deste ano.

Vale destacar ainda que o governo Leite atendeu a demanda de renovação da frota aérea, que ficou ainda mais evidente após as enchentes de 2024. De 2019 para cá, o investimento de quase R$ 270 milhões possibilitou à Brigada Militar adquirir cinco helicópteros e uma aeronave. A instituição também obteve 24 embarcações, que representaram um aporte de aproximadamente R$ 3 milhões.

Governo investiu em unidade especializada em saúde mental do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre -Foto: Sd Morsch/BM

Em outubro de 2024, um aporte de R$ 13,7 milhões do governo do Estado possibilitou o recebimento do primeiro lote de câmeras corporais. As câmeras têm gravação ininterrupta durante todo o turno de trabalho do policial.

Somente em 2025, a Brigada Militar recebeu 600 viaturas, 58 motocicletas, 22 micro-ônibus, uma renovação de veículos que vem sendo ampliada ano a ano, que totalizou um recurso de R$ 202 milhões. Hoje, todos os municípios do Rio Grande do Sul contam com pelo menos uma viatura semiblindada.

Em março deste ano, a BM adquiriu mais de R$ 32 milhões em viaturas e equipamentos, que vão reforçar a segurança de 148 municípios.

Corpo de Bombeiros Militar

Com relação ao Corpo de Bombeiros Militar, vale destacar a aquisição de duas autoescadas mecânicas (AEM) importadas da Alemanha (conhecidas como escada Magirus em razão da marca da fabricante alemã). Os equipamentos, orçados em mais de R$ 16 milhões, são fundamentais no combate ao fogo em edificações.

Um deles alcança até 42,2 metros de altura na função de combate a incêndio e 40,7 metros para resgate, o que representa um prédio de 14 andares. O outro veículo alcança a altura de operação de 55 metros e 53,5 metros quando inclinado, o equivalente a um edifício de 18 andares.

Antes dessa entrega, o Rio Grande do Sul possuía 19 autoescadas, recebidas no século passado. Essas estruturas já eram consideradas ultrapassadas e não garantiam o devido cumprimento da função que lhes era atribuída.

Corpo de Bombeiro Militar adquiriu duas autoescadas mecânicas importadas da Alemanha -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Ressalta-se também a aplicação de aproximadamente R$ 271 milhões que permitiu ao Corpo de Bombeiros Militar a aquisição de 572 viaturas. O CBMRS ainda obteve sua primeira aeronave em 2023. Neste ano, a corporação deve receber mais uma aeronave, no valor de R$ 58 milhões, oriunda de recursos do Funrigs.

Instituto-Geral de Perícias

Em março deste ano, o Instituto-Geral de Perícias (IGP-RS) recebeu um investimento de aproximadamente R$ 12 milhões do governo do Estado em viaturas e equipamentos. Com recursos do Fundo Especial da Segurança Pública (Fesp) e do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), o IGP-RS recebeu 30 veículos e dois sistemas multiespectrais para revelações de impressões digitais, modelo tablet 8k.

Os sistemas usam tecnologia que permite registrar vestígios papiloscópicos com maior definição, além de realizar varreduras capazes de identificar onde estão fragmentos, mesmo quando encobertos por poeira ou não perceptíveis a olho nu, em cenas de crime.

Nos últimos sete anos, o IGP-RS adquiriu 142 veículos, sendo que 131 já foram entregues. O valor total é R$ 37,4 milhões.

Em fevereiro, o IGP-RS adquiriu dois sistemas multiespectrais para revelação de impressões digitais da marca ForenScope. A tecnologia permite registrar vestígios papiloscópicos em cenas de crime com maior definição, além de realizar varreduras capazes de identificar onde estão os fragmentos, mesmo quando encobertos por poeira ou não perceptíveis a olho nu. A aquisição, no valor de R$ 1,75 milhão, foi viabilizada com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública (Fesp).

A aplicação de recursos no Instituto-Geral de Perícias também permitiu que o número de viaturas e outros veículos de grande porte, como ônibus, unidade móvel e guincho, crescesse 54% nos últimos sete anos, saltando de 140 para 216 unidades.

Valorização de servidores

No início de 2026, o governador Eduardo Leite assinou as promoções de 1.230 servidores das Polícias Civil e Penal e do Instituto-Geral de Perícias (IGP). A medida beneficia delegados, policiais, peritos, técnicos e outros profissionais com o avanço nas suas carreiras, em um investimento de mais de R$ 56,9 milhões neste ano.

Vale lembrar que no final de 2025, o vice-governador, Gabriel Souza, já havia assinado as promoções de servidores da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, beneficiando 2.172 profissionais das duas corporações, com repercussão financeira de R$ 51,47 milhões em 2026.