Semana começa com chuva e termina com calor intenso em Tenente Portela e Região Celeiro

Nesta quarta-feira dia 25, o destaque é o tempo instável em Tenente Portela. O dia começou com sol entre nuvens, mas a chuva aparece ao longo do dia, com pancadas que podem ocorrer a qualquer momento. A temperatura chega aos 28°C à tarde, com acumulados de chuva entre 7 e 8 milímetros.

Já na quinta-feira, 26 de março, o cenário muda completamente. O sol volta a predominar e o tempo fica firme durante todo o dia, sem previsão de chuva. As temperaturas sobem mais, com mínima de 17°C e máxima chegando aos 33°C, trazendo um dia ideal para atividades ao ar livre.

Na sexta-feira, 27 de março, o calor ganha ainda mais intensidade na região. O tempo segue seco e ensolarado, com mínima de 17°C e máxima que pode atingir entre 34°C e 35°C. Não há previsão de chuva, e a sensação será de calor forte durante a tarde.



Final de Semana

O sábado começa o fim de semana com tempo firme e presença de sol, acompanhado de algumas nuvens. As temperaturas ficam mais amenas, com mínimas entre 15°C e 18°C e máximas próximas dos 28°C. Não há previsão de chuva, garantindo um dia bastante aproveitável.

E no domingo, o tempo continua estável em Tenente Portela, com sol e aumento gradual de nuvens ao longo do dia. As temperaturas variam entre 15°C e 18°C nas primeiras horas e chegam aos 30°C à tarde. A chance de chuva é baixa, mas o tempo pode ficar um pouco abafado.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp





