Tenente Portela: Equipe Sub-15 do Flamengo/Gurias do Yucumã estreia fora de casa

A Federação Gaúcha de Futebol – FGF divulga o Regulamento Específico da Competição (REC) e a Tabela Detalhada do Gauchão Feminino Sub-15 2026. A competição tem início marcado para o dia 18 de abril e a final prevista para o dia 20 de junho.

Conforme determinado em Conselho Técnico, os 10 times foram divididos em dois grupos de cinco na fase classificatória. A disputa será em turno único dentro das chaves, totalizando cinco rodadas.

Os primeiros colocados de cada grupo se classificam diretamente às semifinais. Os segundos e terceiros disputam uma fase eliminatória, em jogo único (2º de um grupo x 3º do outro grupo), valendo as outras duas vagas às semis. Os confrontos de mata-mata (semifinais e finais) serão decididos em duelos de ida e volta.

O Esporte Clube Flamengo/gurias Yucumã de Tenente Portela, que representa a Região Celeiro que está no Grupo 1, estreia dia 18/04, no município de São Leopoldo, no Estádio Cristo Rei, contra o Aimoré.

O jogo contra o Sport Clube Internacional será no dia 16 de maio, no CT na localidade de São Pedro em Tenente Portela.







(Tabela: Divulgação Observador Regional)





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