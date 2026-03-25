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Tenente Portela: Equipe Sub-15 do Flamengo/Gurias do Yucumã estreia fora de casa

Estreia fora de casa no Estadual contra o Aimoré de São Leopoldo

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
25/03/2026 às 07h13
Tenente Portela: Equipe Sub-15 do Flamengo/Gurias do Yucumã estreia fora de casa
(Foto: Divulgação Observador Regional)

Federação Gaúcha de Futebol – FGF divulga o Regulamento Específico da Competição (REC) e a Tabela Detalhada do Gauchão Feminino Sub-15 2026. A competição tem início marcado para o dia 18 de abril e a final prevista para o dia 20 de junho.

Conforme determinado em Conselho Técnico, os 10 times foram divididos em dois grupos de cinco na fase classificatória. A disputa será em turno único dentro das chaves, totalizando cinco rodadas.

Os primeiros colocados de cada grupo se classificam diretamente às semifinais. Os segundos terceiros disputam uma fase eliminatória, em jogo único (2º de um grupo x 3º do outro grupo), valendo as outras duas vagas às semis. Os confrontos de mata-mata (semifinais e finais) serão decididos em duelos de ida e volta.

O Esporte Clube Flamengo/gurias Yucumã de Tenente Portela, que representa a Região Celeiro que está no Grupo 1,  estreia dia 18/04, no município de São Leopoldo, no Estádio Cristo Rei, contra o Aimoré.

O jogo contra o Sport Clube Internacional será no dia 16 de maio, no CT na localidade de São Pedro em Tenente Portela.




(Tabela: Divulgação Observador Regional)


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