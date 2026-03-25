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Governo do Estado reforça a atuação da Polícia Civil com R$ 12,1 milhões em viaturas e equipamentos

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Segurança Pública, realizou, na manhã desta terça-feira (24/3), a entrega de 48 viaturas,...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/03/2026 às 00h14
Governo do Estado reforça a atuação da Polícia Civil com R$ 12,1 milhões em viaturas e equipamentos
Entrega compreende 48 veículos Toyota Corolla Cross XR, Toyota Hilux e Mitsubishi L200 -Foto: Rogério Fernandes/Ascom SSP

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Segurança Pública, realizou, na manhã desta terça-feira (24/3), a entrega de 48 viaturas, além de armas e simulacros de treinamento à Polícia Civil, em evento no Palácio da Polícia, em Porto Alegre. O investimento de R$ 12,1 milhões integra o esforço estadual para modernizar as frotas e equipamentos e ampliar a capacidade de resposta das forças de segurança em todo o território gaúcho.

O objetivo é garantir maior eficiência no atendimento policial e fortalecer o trabalho das delegacias especializadas, como as Delegacias de Atendimento à Mulher (Deams), Delegacias de Repressão ao Crime Organizado (Dracos) e Departamentos de Polícia de Pronto Atendimento (DPPAs), entre outras unidades.

Durante a cerimônia, o Secretário da Segurança Pública, Mario Ikeda, destacou os investimentos do Estado, que marcam a política de valorização e modernização da Polícia Civil. “Com investimentos dessa ordem, podemos seguir oferendo melhores condições aos policiais civis gaúchos. Graças ao trabalho da Polícia Civil, hoje esses recursos poderão ser alocados para melhorar o atendimento à população e para apoiar os agentes públicos no cumprimento do seu dever, melhorando também suas condições de trabalho”, declarou Ikeda.

Ato conduzido pelo secretário Mario Ikeda (E) teve a presença de autoridades de Estado e da cúpula da Polícia Civil -Foto: Rogério Fernandes/Ascom SSP
Ato conduzido pelo secretário Mario Ikeda (E) teve a presença de autoridades de Estado e da cúpula da Polícia Civil -Foto: Rogério Fernandes/Ascom SSP

Mais recursos em 45 cidades

Serão contemplados 45 municípios: Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Canoas, Carazinho, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Cruz Alta, Eldorado do Sul, Ernestina, Esteio, Frederico Westphalen, Gramado, Gravataí, Ijuí, Ivoti, Lagoa Vermelha, Lajeado, Miraguaí, Montenegro, Mostardas, Nonoai, Nova Petrópolis, Novo Hamburgo, Parobé, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santiago, Santo Ângelo, Santo Antônio da Patrulha, São Jerônimo, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Sobradinho, Soledade, Tapes, Uruguaiana, Vacaria, Viamão e Xangri-Lá.

Foto de armas entregues para a Polícia Civil
Armamento entre os itens para reforço -Foto: Rogério Fernandes/Ascom SSP

O ato contou com a presença da secretária-adjunta, Adriana da Costa, do chefe de Polícia, Heraldo Guerreiro, da subchefe de Polícia, Patrícia Tolotti Rodrigues e outras autoridades. “As entregas de viaturas, armas e equipamentos para as delegacias especializadas e em distintas regiões melhoram as condições da segurança pública, acompanhado a contínua qualificação profissional e comprometimento da Polícia Civil com a sociedade. Além disso, os investimentos na Acadepol (Academia de Polícia Civil do RS) vêm reforçar as condições de treinamento dos policiais civis”, afirmou Guerreiro.

Com recursos do Fundo Especial da Segurança Pública (Fesp), Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg RS) e do Fundo Nacional da Segurança Pública, a entrega compreende veículos Toyota Corolla Cross XR, Toyota Hilux e Mitsubishi L200, além de armamentos como fuzis calibre 5.56, carabinas e pistolas de treinamento.

Texto: Dulce Mazer/Ascom SSP
Edição: Secom

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