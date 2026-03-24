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Serra Catarinense concentra 80% das novas ligações industriais da SCGÁS no início de 2026

Foto: Roberto Zacarias/SECOMConexões realizadas em janeiro e fevereiro reforçam a estratégia de interiorização da Companhia e ampliam o uso do ener...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
24/03/2026 às 19h43
Serra Catarinense concentra 80% das novas ligações industriais da SCGÁS no início de 2026
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Roberto Zacarias/SECOM

Conexões realizadas em janeiro e fevereiro reforçam a estratégia de interiorização da Companhia e ampliam o uso do energético no setor produtivo

A Serra Catarinense vive um momento de aceleração no mercado de gás natural. Nos dois primeiros meses de 2026, quatro das cinco novas ligações industriais da SCGÁS foram realizadas na região, nos municípios de Lages e Palmeira. O movimento reforça a presença do energético na região serrana e reforça o papel do gás natural como vetor de desenvolvimento industrial no interior do estado.

A viabilidade dessas conexões está diretamente associada à ampliação da infraestrutura de distribuição. Concluído em 2024, o Projeto Serra Catarinense foi o alicerce desse avanço. Com mais de 220 km de gasodutos implantados, a obra transformou a lógica de abastecimento da região, que passou a contar com fornecimento contínuo via rede canalizada, garantindo segurança de abastecimento e criando as condições de escala e previsibilidade que atraem consumidores industriais.

Para o Gerente Comercial Industrial e Veicular da SCGÁS, Rafael Nicolazzi, o cenário é resultado de uma atuação planejada. “Esse resultado reflete o trabalho estruturado de inteligência de mercado da Companhia, que permite direcionar a atuação dos consultores com mais eficiência e avançar na interiorização do gás natural”, afirma.

O crescimento não se limita à Serra Catarinense. Os dados dos dois primeiros meses do ano mostram expansão consistente em todos os segmentos pelo estado de Santa Catarina: em janeiro, entraram 10 novos clientes para a rede, representando 160 unidades consumidoras gaseificadas. Em fevereiro, esse ritmo mais que dobrou, com 14 novos clientes, equivalentes a 363 unidades conectadas. As 27 interligações realizadas no período, distribuídas pelos setores industrial, comercial e residencial, indicam o adensamento da rede no estado.

Esse desempenho reforça a estratégia da SCGÁS de ampliar a capilaridade da rede de distribuição e de promover a interiorização do gás natural como instrumento de desenvolvimento econômico. A companhia segue investindo na expansão da infraestrutura e na ligação de novos clientes, com foco em regiões com potencial produtivo que demandam fontes energéticas mais eficientes.

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