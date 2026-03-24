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Governo do Estado e Invest RS participam do 11º Encontro de Embaixadores

Oportunidades no comércio internacional, sob a ótica do acordo entre Mercosul e União Europeia, foram debatidas nesta terça-feira (24/3), durante o...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/03/2026 às 19h43
Governo do Estado e Invest RS participam do 11º Encontro de Embaixadores
Evento da Federasul reuniu autoridades, diplomatas e lideranças para discutir cooperação e oportunidades comerciais -Foto: Eliézer Falcão/Ascom Sedec

Oportunidades no comércio internacional, sob a ótica do acordo entre Mercosul e União Europeia, foram debatidas nesta terça-feira (24/3), durante o 11º Encontro de Embaixadores. O evento reuniu autoridades, diplomatas e representantes institucionais para discutir estratégias de cooperação entre os países dos blocos, destacando a importância dessa parceria estratégica especialmente para o Rio Grande do Sul, Estado com forte vocação exportadora.

Durante os debates, discutiu-se que o acordo - o qual entra em vigor de forma provisória em 1º de maio - trará vantagens significativas para os setores produtivos gaúchos. Resultado de quase 30 anos de negociações, ele cria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, envolvendo cerca de 720 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto (PIB) de mais de US$ 22 trilhões. Estudos realizados por entidades industriais projetam que o tratado pode gerar crescimento de até 4,6% no PIB gaúcho em 15 anos, além da criação de aproximadamente 31 mil novos empregos.

A redução de tarifas e barreiras comerciais é outra vantagem, pois permitirá que produtos gaúchos ampliem sua presença no mercado europeu. Além disso, indústrias tradicionais do Estado, como os setores de calçados, móveis e máquinas agrícolas, terão acesso facilitado a consumidores exigentes, o que estimulará inovação, modernização tecnológica e a geração de empregos qualificados.

Oportunidades estratégicas

Outro ponto ressaltado foi a possibilidade de atração de investimentos estrangeiros. Com maior previsibilidade e segurança jurídica e sua localização próxima ao Cone Sul, o Rio Grande do Sul se posiciona como destino estratégico para empresas europeias interessadas em produzir e distribuir para toda a América Latina. O acordo também impulsiona práticas sustentáveis, alinhando as demandas ambientais globais e fortalecendo sua imagem como produtor responsável, caminho que o Estado já vem percorrendo a partir do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, que promove ações de crescimento econômico aliadas ao respeito ao meio ambiente.

Em sua fala na abertura do Encontro, o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Leandro Evaldt, que também representou o governo no evento, destacou o papel protagonista do Estado nesse novo cenário. “O Rio Grande do Sul sempre foi um Estado de fronteira, aberto ao comércio, às ideias e às culturas. O acordo entre Mercosul e União Europeia irá reforçar essa vocação e nos coloca diante de uma nova etapa de desenvolvimento. Cabe a nós, gestores públicos, com o apoio dos representantes dos países envolvidos, preparar o terreno para que os benefícios se concretizem e para que possamos aproveitar todas as oportunidades que surgirão”, afirmou.

No painel “Acordo Mercosul – União Europeia: oportunidades para o RS”, o chefe do Escritório do Itamaraty no Rio Grande do Sul, embaixador Marcelo Baumbach, os embaixadores da Itália, Alessandro Cortese; da Croácia, Ranko Vilovic; e o ministro conselheiro da embaixada da Espanha, Juan José Escobar Stemmnann, falaram sobre os diversos aspectos que envolvem o acordo, apresentando uma visão otimista para a economia brasileira e gaúcha.

Diplomatas destacam oportunidades do acordo

Baumbach destacou que a relação entre Mercosul e União Europeia é baseada em objetivos e princípios compartilhados, como democracia, igualdade soberana dos Estados e liberalização do comércio. "A resposta não é nos fecharmos, é colaborarmos", disse. Cortese ressaltou que os blocos têm muitas complementaridades, com relações comerciais já estabelecidas e que se beneficiarão da nova normativa.

Vilovic apresentou um panorama de como o ambiente econômico evoluiu nas últimas décadas, destacando que a digitalização e a inteligência artificial recentes transformaram a forma como os negócios são feitos, e falou que o acordo Mercosul-União Europeia terá reflexos não só na economia, mas em questões sociais e de relações de trabalho. "Esse é mais que um acordo comercial, é um acordo de cooperação humana", afirmou.

Stemmanm ressaltou que, para o Brasil, o acordo será um instrumento de posicionamento internacional, reforçando a integração das cadeias globais e promovendo a diversificação de parcerias. Ele também destacou que haverá incremento nas relações comerciais entre RS e Espanha.

Em seguida, no painel “Oportunidade do Rio Grande do Sul”, os presidentes da Invest RS , Rafael Prikladnicki, e do South Summit Brazil (SSB), José Renato Hopf, trataram da conexão entre os países e das portas comerciais que se abrem com o tratado.

Hopf declarou que o RS vive um momento único, com uma aliança entre sociedade, empresas e universidades para colocar a inovação como motor do empreendedorismo. O presidente do SSB destacou que o evento, que tem o Governo do Rio Grande do Sul como correalizador, é um espaço síntese dessa conexão.

Agência mapeia R$ 7 bilhões em oportunidades

Prikladnicki explicou que a Invest RS tem dois desafios: levar o Rio Grande do Sul para o mundo e trazer o mundo para o Estado. Ele ressaltou que todas as regiões do RS têm algum ativo a ser divulgado e que uma das funções da agência, em atuação conectada com a Sedec, é fazer essa promoção. O presidente citou iniciativas que auxiliam nesse processo, como o Book de Oportunidades e Investimentos, que mapeou R$ 7 bilhões em investimentos em inovação, e o Programa Desenvolve Município , que qualifica gestores municipais para receberem negócios em suas cidades.

"Seja por meio do Book, seja trabalhando com os municípios, nós mantemos uma agenda intensa e perene de estratégia de Estado para mostrar o que temos e o que somos. Assim, queremos fazer o Rio Grande do Sul crescer e se desenvolver economicamente", disse Prikladnicki.

Sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, Prikladnicki afirmou que as equipes de estratégia e inteligência da agência estão trabalhando para mapear as oportunidades e transformá-las em projetos concretos para o Rio Grande do Sul.

Realizado pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), o evento teve apoio do Governo do Estado, por meio da Sedec, Invest RS, South Summit e patrocínio da Aeromot e Wilson Sons.

Texto: Renata da Silva Spanhol/Ascom Sedec
Edição: Secom

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