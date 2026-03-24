Assembleia aprova projeto do governo do Estado para reajuste do piso do magistério estadual em 5,4%

Plenário do Legislativo apreciou, em sessão na tarde desta terça-feira, a matéria que trata da remuneração dos professores -Foto: Marcelo Oliveira/Divulgação ALRS

Plenário do Legislativo apreciou, em sessão na tarde desta terça-feira, a matéria que trata da remuneração dos professores -Foto: Marcelo Oliveira/Divulgação ALRS O plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na tarde desta terça-feira (24/3), Projeto de Lei 38/2026, enviado pelo Executivo, que reajusta em 5,4% o subsídio mensal dos integrantes da carreira do magistério público estadual. A medida tem efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2026 e busca atualizar a remuneração dos profissionais da educação no Rio Grande do Sul conforme percentual definido pelo governo federal em janeiro passado.

De acordo com o texto - aprovado por unanimidade (44 votos) -, o aumento vale para a carreira do magistério estadual e para os integrantes do Quadro Único do Magistério, criado por legislação anterior e atualmente em extinção. O reajuste incidirá sobre as referências previstas em lei, respeitando as regras específicas já estabelecidas para a composição do subsídio.

Conforme justificativa enviada com o projeto, em 9 de fevereiro, para apreciação do parlamento, o percentual proposto tem como objetivo garantir o piso nacional do magistério. Ainda segundo o texto, a atualização salarial representa o cumprimento de um compromisso assumido com a categoria e reforça a valorização dos profissionais responsáveis pela educação pública.

Paridade entre ativos e inativos

Pelo projeto, os 5,4% serão aplicados de forma paritária a todos os níveis da carreira, abrangendo professores ativos, inativos e pensionistas que tenham direito à paridade. Além disso, o reajuste será estendido aos profissionais admitidos sob regime de contratação temporária, conforme previsto na legislação vigente.

O impacto financeiro da medida foi estimado pelo Executivo em cerca de R$ 424 milhões ao ano. O valor é compatível com o planejamento orçamentário do governo. Na justificativa enviada ao parlamento juntamente com o projeto, o Executivo também ressalta a complexa situação fiscal enfrentada pelo Estado. Esse cenário gera limitações legais e impõe atenção às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.