Gabriel Souza destaca apoio ao produtor e resiliência do agro na abertura da Expoagro Afubra, em Rio Pardo

Gabriel Souza reforçou a atuação do Estado na busca por soluções para o endividamento dos produtores rurais -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza participou nesta terça-feira (24/3) da abertura da 24ª Expoagro Afubra, em Rio Pardo, onde destacou a importância de avançar na recuperação produtiva e na preparação do agro para os impactos climáticos.

No evento, Gabriel falou sobre os prejuízos das estiagens que ocorrem de forma cada vez mais frequente no Estado. “O Rio Grande do Sul possui uma agricultura forte, mas que vem sendo impactada por eventos climáticos extremos, por isso, estamos investindo no que sustenta a produção, que é o solo, com a Operação Terra Forte, atuando na correção e no manejo para aumentar a capacidade de retenção de água”, afirmou.

O vice-governador também reforçou a atuação do Estado na busca por soluções para o endividamento dos produtores rurais, agravado por eventos climáticos extremos. “Estamos trabalhando para avançar com a securitização das dívidas dos produtores, porque esse endividamento não reflete a capacidade produtiva do Rio Grande do Sul, mas sim os impactos das estiagens e das enchentes”, pontuou.

Por fim, defendeu a prorrogação do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) “para que os recursos que iriam para o pagamento da dívida com a União possam ser direcionados a investimentos estruturantes no campo gaúcho. É uma atuação que enfrenta o passivo e, ao mesmo tempo, prepara o futuro do setor”, ressaltou.

Gabriel Souza participou da abertura do Pavilhão da Agricultura Familiar e visitou os estandes -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Economia da cultura do tabaco

Gabriel Souza ainda falou sobre o tabaco, uma das principais culturas do Rio Grande do Sul, cultivado majoritariamente em pequenas propriedades e responsável por uma significativa geração de emprego e renda no meio rural. O Estado lidera a produção nacional e tem forte presença no mercado internacional, com impacto relevante na balança comercial.

"O RS é protagonista na produção de tabaco. Temos que tratar com responsabilidade e valorizar a cadeia produtiva", disse Gabriel -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG “O Rio Grande do Sul é protagonista na produção de tabaco, uma atividade que gera emprego e renda especialmente nas pequenas propriedades. Precisamos tratar desse tema com responsabilidade, valorizando uma cadeia produtiva legalizada, que é fundamental para a nossa economia e para a balança comercial do Estado”, destacou Gabriel.

Considerada a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar, a Expoagro Afubra reúne mais de 500 expositores, entre produtores, empresas e instituições para a difusão de tecnologias, geração de negócios e fortalecimento do setor. Este ano, o evento tem como tema a resiliência no campo, com destaque para estratégias de adaptação às mudanças climáticas. Também participaram da solenidade de abertura os secretários de Desenvolvimento Rural, Gustavo Paim, e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum.

Neste ano, Pavilhão da Agricultura Familiar reúne 222 empreendimentos de 122 municípios gaúchos -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Agricultura Familiar

A participação dos pequenos produtores é um dos principais destaques da Expoagro Afubra, especialmente no Pavilhão da Agricultura Familiar, que reúne 222 empreendimentos de 122 municípios gaúchos. O espaço mostra a diversidade da produção no Estado, com a exposição de agroindústrias, produtores de alimentos e artesanato.

Na edição anterior, o pavilhão movimentou mais de R$ 2,3 milhões em vendas. A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) atua no fortalecimento dessas iniciativas, com apoio à agroindustrialização, assistência técnica e políticas voltadas à ampliação de mercados, agregação de valor e qualificação da produção.

O secretário da pasta, Gustavo Paim, ressaltou o papel da agricultura familiar como base do desenvolvimento do Estado e destacou a representatividade do setor na feira. “Nosso governo acredita e investe no trabalho dos produtores familiares. O pavilhão é um retrato da diversidade e da capacidade produtiva do nosso Estado. Também chama atenção o protagonismo de 96 mulheres e 98 jovens à frente dos negócios, além de 44 empreendimentos estreantes, que renovam e fortalecem esse espaço. Seguimos trabalhando para valorizar quem produz, gera renda e mantém viva a agricultura familiar gaúcha”, afirmou.

O secretário da Agricultura, Edivilson Brum, destacou a relevância da feira para o fortalecimento do setor e o papel da Afubra no apoio aos produtores. “A Expoagro Afubra é um espaço estratégico para o fortalecimento da agricultura gaúcha, especialmente da agricultura familiar, fundamental na produção de alimentos e no desenvolvimento regional. Além disso, tem grande importância social e econômica para seus associados", ressaltou o secretário.

"A Secretaria da Agricultura está presente para apoiar o produtor, incentivar a inovação e promover práticas cada vez mais sustentáveis no campo. Nosso compromisso é seguir trabalhando ao lado do setor para ampliar oportunidades, garantir renda e fortalecer toda a cadeia produtiva no Rio Grande do Sul”, reforçou Brum.

A Expoagro Afubra vai até o dia 27 de março no Parque da Expoagro Afubra – BR 471, km 161, Rincão del Rey, em Rio Pardo. A entrada é gratuita.