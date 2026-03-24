Com aporte de R$ 2,5 milhões do governo do RS e Sandro Dias como padrinho, Circuito Estadual de Skate será lançado sábado (28)

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), realizará a abertura do Circuito Estadual de Skate RS 2026, no sábado (28/3), no Parcão, em Portão, no Vale do Sinos. O evento ocorrerá das 9h às 14h e contará com uma programação de incentivo ao esporte, atividades recreativas de skate, participação de convidados ligados à modalidade e presença de professores, monitores e apoiadores do projeto.

Com investimento do Estado de R$ 2,5 milhões, o projeto do Programa Esporte e Lazer em Movimento será apadrinhado pelo skatista Sandro Dias, o Mineirinho, referência mundial no esporte. A iniciativa percorrerá, durante o ano, 20 cidades gaúchas, que receberão as atividades abertas ao público que queira ver os novos talentos do skate gaúcho em ação.

O titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, destacou a importância da mobilidade do evento e o papel do skate e do esporte para a juventude. "Vamos levar o esporte para perto das pessoas, ocupando os espaços públicos e dando oportunidade para nossa gurizada crescer com saúde, disciplina e inclusão. É nisso que a gente acredita: esporte como ferramenta de transformação, de união e de futuro. Seguimos trabalhando para que cada vez mais jovens tenham acesso e perspectiva através do esporte", afirmou.

Vinte cidades receberão as sessões de treinamento da modalidade

O projeto conta com uma equipe responsável que supervisionará todas as atividades. Com atenção à valorização dos espaços públicos, à participação feminina e à presença de pessoas com deficiência e diversidade, os eventos serão organizados em sessões de treinamento itinerantes (camps) e ações formativas. Os grupos serão divididos em duas faixas etárias, dos sete aos 12 anos, e dos 13 aos 18.

A programação do Circuito Estadual de Skate contempla etapas em Portão, Montenegro, Canela, Capão da Canoa, Xangri-lá, Balneário Pinhal, Tramandaí, Arroio do Meio, Lajeado, Pelotas, Bagé, Rio Grande, Uruguaiana, Santa Maria, Santo Ângelo, Picada Café, Porto Alegre, Esteio, Novo Hamburgo e Sapiranga.

Participação de Sandro Dias no projeto

Em algumas dessas etapas, Sandro Dias estará presente para prestigiar o evento. O atleta desceu, em setembro de 2025, a maior rampa do mundo, instalada na fachada do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, estabelecendo dois recordes mundiais.

Ele ressaltou a importância de ações como esta e convidou os jovens a participarem do projeto. "Estamos juntos com o Circuito RS de Skate, levando oportunidade para quem não tem oportunidade. Vem com a gente!", afirmou.

Circuito em articulação com escolas, projetos sociais e coletivos esportivos

Ministrados por uma equipe técnica e pedagógica especializada, os camps terão inscrição prévia, em articulação com escolas, projetos sociais, associações, coletivos esportivos e redes comunitárias de cada município. Cada camp contará com 80 vagas, totalizando 1.600 crianças e jovens atendidos.

Além disso, haverá incentivo para que as cidades que receberão o evento estruturem-se, conforme destacou o coordenador geral do projeto, Gustavo Leopoldino de Souza. “Não queremos pensar apenas nas 1.600 crianças e jovens que serão atendidos diretamente no projeto, mas deixar o caminho aberto para que novos projetos de skate possam acontecer. Outro legado é nossa atuação junto às prefeituras para manutenção e revitalização necessária na pista onde o circuito passará.”

Finais de semana de vivência esportiva e inclusão

Oscamps acontecerão em um período de três dias, com atividades esportivas, pedagógicas e de convivência, nas sextas, sábados e domingos. Na sexta-feira, os eventos acontecem das 15h às 17h, com abertura, credenciamento e falas introdutórias sobre skate, convivência e o papel educacional do esporte na formação de crianças e adolescentes.

No sábado, o foco estará nas práticas esportivas orientadas com instrutores, professores e equipe técnica. As atividades serão organizadas por faixa etária e por nível de experiência, respeitando o desenvolvimento motor, emocional, cognitivo e social dos participantes.

No domingo, das 8h às 12h, haverá o encerramento das vivências com atividades finais na pista, integração entre os grupos e uma sessão conclusiva orientada.

O evento final, em data a ser confirmada, reunirá, na Orla do Guaíba, participantes selecionados ao longo dos camps realizados nas diferentes regiões do Rio Grande do Sul que se destacaram por sua evolução, comprometimento, espírito esportivo, participação e trajetória ao longo das atividades. O objetivo é realizar um encontro representativo do percurso construído pelo projeto em todo o Estado.

Incentivo do governo

Desde 2019, início do governo Eduardo Leite, o Programa Pró-Esporte RS já destinou R$ 186,68 milhões a projetos esportivos, sendo R$ 2,58 milhões especificamente para o skate.

Outros programas, como o Segue o Jogo, também incentivam a prática no Estado: já foram investidos R$ 95,3 mil em mais de 20 projetos de formação de skatistas. Além disso, convênios firmados no âmbito do Avançar no Esporte destinaram mais de R$ 1 milhão a municípios para construção, manutenção e reforma de pistas de skate.