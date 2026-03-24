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Governador Eduardo Leite vistoria obras de recuperação do Colégio Estadual Onofre Pires, em Santo Ângelo

O governador Eduardo Leite vistoriou, nesta terça-feira (24/3), as obras em andamento no Colégio Estadual Onofre Pires, em Santo Ângelo. O investim...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/03/2026 às 16h19
Governador Eduardo Leite vistoria obras de recuperação do Colégio Estadual Onofre Pires, em Santo Ângelo
Estado amplia investimentos em infraestrutura escolar na região das Missões -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite vistoriou, nesta terça-feira (24/3), as obras em andamento no Colégio Estadual Onofre Pires, em Santo Ângelo. O investimento total é de R$ 2 milhões, com fiscalização realizada pela 14ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), sediada no município.

Leite destacou que o investimento na recuperação do Colégio Estadual Onofre Pires representa o compromisso do governo com a melhoria das condições de ensino e aprendizagem. “Estamos garantindo uma estrutura mais adequada para alunos, professores e toda a comunidade escolar, com intervenções que vão desde a qualificação dos espaços até a cobertura da quadra, uma demanda antiga. Isso só é possível porque organizamos as contas do Estado e priorizamos a educação, ampliando a capacidade de investimento e levando melhorias efetivas para as escolas em todas as regiões”, afirmou.

A fotografia captura um momento de diálogo entre o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e um grupo de mulheres em um ambiente interno amplo, possivelmente o pátio ou corredor de uma instituição pública. Elementos Centrais Eduardo Leite (Direita): O governador, um homem branco de cabelos e barba castanhos, está de perfil voltado para a esquerda. Ele veste um blazer azul-marinho, camisa branca sem gravata e calça de sarja bege. Ele gesticula com a mão direita levantada enquanto fala, demonstrando uma atitude explicativa ou enfática. As Interlocutoras (Esquerda): Três mulheres estão em destaque à frente dele. Duas delas vestem camisetas brancas idênticas com uma estampa de três girassóis e a frase: "Faça o bem, não importa a quem. Seja grato!". A mulher mais à esquerda segura um microfone próximo ao governador, indicando que a fala dele está sendo amplificada ou gravada. A mulher ao centro ouve atentamente com as mãos cruzadas à frente do corpo. Composição e Fundo Público e Registro: Ao fundo, outras pessoas observam a cena. Algumas mulheres aparecem segurando celulares para fotografar ou filmar o encontro, reforçando o caráter oficial e público do evento. Ambiente: O local possui colunas cilíndricas brancas e um teto alto com luminárias fluorescentes. O chão é de cimento com tons avermelhados e marcas de uso. A profundidade de campo mostra um corredor que se estende ao fundo, conferindo uma sensação de amplitude. Perspectiva: A foto é tirada de um ângulo ligeiramente baixo, o que dá destaque às figuras centrais da interação. Atmosfera A cena transmite uma sensação de proximidade e diálogo direto. O contato visual entre o governador e as mulheres sugere uma conversa séria, porém acessível, típica de vistorias ou encontros comunitários.
Leite destaca que equilíbrio fiscal amplia capacidade de investimento do Estado -Foto: Maurício Tonetto/Secom
A intervenção integra o conjunto de ações do Governo do Rio Grande do Sul para qualificar a infraestrutura das escolas da Rede Estadual de Educação. Antes das obras atuais, o colégio já havia recebido R$ 332 mil para manutenção das instalações elétricas.

Os serviços atuais estão organizados em três frentes principais. A primeira contempla a implantação da cobertura da quadra esportiva, uma demanda importante da comunidade escolar, já que a instituição atende mais de mil alunos e atualmente precisa alugar um ginásio devido às condições precárias da quadra existente.

A segunda frente envolve a substituição de esquadrias e elementos estruturais de madeira do bloco 2, além da troca de calhas e dos forros, impermeabilização das janelas e recuperação do piso da área externa. A terceira abrange a pintura interna e externa, a restauração de pisos, a impermeabilização e pintura de portas, bem como a novos vidros nas áreas de circulação.

No momento, estão em execução a instalação da cobertura da quadra esportiva, a colocação de forro de madeira em salas de aula e corredores, além da recuperação das janelas. A conclusão das obras está prevista para o segundo semestre de 2026.

Intervenções incluem cobertura de quadra, forro em salas e recuperação de janelas -Foto: Mauro Nascimento/Secom
Intervenções incluem cobertura de quadra, forro em salas e recuperação de janelas -Foto: Mauro Nascimento/Secom

Investimentos na educação

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde 2023, o Estado investiu, entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contratação, R$ 29,3 milhões em 44 escolas localizadas em municípios abrangidos pela 14ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Santo Ângelo, que fiscaliza os trabalhos no Onofre Pires.

Obras no Onofre Pires entram em nova fase e devem ser concluídas em 2026 -Foto: Mauro Nascimento/Secom
Obras no Onofre Pires entram em nova fase e devem ser concluídas em 2026 -Foto: Mauro Nascimento/Secom

No mesmo período, em todo o Rio Grande do Sul, foram destinados R$ 242,6 milhões em trabalhos concluídos que beneficiaram 476 escolas e R$ 385,8 milhões para serviços em andamento em 248 instituições.

Texto: Ascom SOP
Edição: Secom

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