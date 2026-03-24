Dra. Cintia Cunha lidera imersão em gestão médica

Nos últimos anos, o mercado da saúde tem observado uma crescente demanda de médicos por formações que vão além do conhecimento técnico das faculdades. A Dra. Cintia Cunha, médica dermatologista há mais de 20 anos e CEO da Audatti, destaca que áreas como gestão, empreendedorismo, liderança, comunicação e finanças têm ganhado espaço entre os profissionais que buscam se adaptar a um cenário mais competitivo e dinâmico.

Dados da Demografia Médica CFM 2024, divulgada pelo Conselho Federal de Medicina, mostram que o Brasil conta atualmente com 575.930 médicos ativos, o que representa 2,81 profissionais por mil habitantes, a maior proporção já registrada no país. O crescimento acelerado, no entanto, tem levantado discussões sobre os desafios relacionados à formação e à organização do sistema de saúde.

A Dra. Cintia Cunha aponta que transformações profundas, como a evolução tecnológica, o uso das redes sociais na relação entre médico e paciente e o aumento anual de profissionais formados, têm alterado a prática médica no Brasil. No segmento de estética e procedimentos, a expansão da oferta de tratamentos, incluindo aqueles realizados por profissionais de outras áreas, contribuiu para elevar o nível de competitividade.

De acordo com a especialista, a atuação médica contemporânea requer habilidades que vão além da excelência técnica. Comunicação estratégica, visão de gestão e mentalidade empreendedora são cada vez mais apontadas como competências essenciais para estruturar clínicas como negócios sustentáveis, sem comprometer o cuidado com o paciente.

Dentro desse contexto de transformação da carreira médica, Uberlândia (MG) sediou, entre os dias 20 e 22 de março, um encontro voltado ao desenvolvimento dessas habilidades. O evento reuniu mais de 50 médicos de diferentes regiões do país, sob a liderança da dermatologista e empresária Dra. Cintia Cunha, que tem dedicado parte de suas palestras e formações a temas como liderança, posicionamento profissional e gestão de carreira médica.

Com atenção especial aos profissionais que atuam nas áreas de estética, procedimentos e serviços, um dos segmentos que mais cresce dentro da medicina, Dra. Cintia Cunha abordou os desafios de equilibrar excelência técnica, presença no mercado e qualidade de vida.

O encontro integrou as atividades do Movimento Impacto, iniciativa voltada ao desenvolvimento estratégico de médicos e proprietários de clínicas. Durante os três dias de programação, os participantes discutiram estratégias de crescimento das clínicas, organização da carreira e desenvolvimento de uma liderança mais consciente.

A proposta do movimento parte da perspectiva de que o crescimento das organizações está diretamente ligado ao desenvolvimento de seus líderes. Nesse sentido, expandir uma clínica envolve não apenas aprimorar processos e resultados financeiros, mas também ampliar visão estratégica, maturidade profissional e equilíbrio entre diferentes áreas da vida.

A Dra. Cintia Cunha destaca que o evento também abriu espaço para discutir desafios enfrentados por médicos empreendedores, como sobrecarga de trabalho, isolamento profissional, falta de planejamento estratégico e crescimento desorganizado das clínicas. A abordagem apresentada propõe uma visão mais estruturada da carreira médica, incentivando o desenvolvimento de competências em liderança, gestão e comunicação.

Dados apresentados pelo próprio ecossistema do Movimento Impacto indicam resultados positivos entre profissionais que participam do programa. Segundo levantamento interno, médicos envolvidos na iniciativa registraram, no último ano, crescimento médio de 42% no faturamento de suas clínicas, além de melhorias na organização da agenda, no engajamento das equipes e na rotina profissional.

Além dos indicadores financeiros, um dos aspectos destacados pelos participantes foi a formação de uma comunidade de médicos interessados em repensar a forma como conduzem suas carreiras.

Para Dra. Cintia Cunha, esse movimento acompanha uma mudança mais ampla na forma como os médicos estruturam suas trajetórias profissionais. "O médico de hoje precisa estudar temas que a faculdade não ensinou. Liderança, gestão, posicionamento e visão estratégica são habilidades essenciais para quem deseja prosperar na nova medicina", afirmou durante o encontro.

A mudança no perfil da carreira médica também dialoga com tendências observadas no mercado de trabalho. Levantamento do Observatório de Carreiras e Mercado de Trabalho da PUCPR indica que profissionais de diferentes áreas têm valorizado cada vez mais fatores como propósito, aprendizado contínuo e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O estudo aponta ainda que 90% dos alunos da instituição estão inseridos no mercado de trabalho e 71% atuam na área em que se formaram, evidenciando que a adaptação às novas competências profissionais se tornou parte central na construção de carreiras.

Esse cenário reforça uma tendência clara: à medida que o ambiente da medicina se torna mais complexo e competitivo, habilidades relacionadas à gestão, liderança e inovação passam a integrar o conjunto de competências necessárias para a construção de carreiras sustentáveis na área da saúde.

Para saber mais, basta acessar o portal oficial da Dra. Cíntia Cunha: https://cintiacunha.com.br/ e o site da Audatti: https://audatti.com.br/.