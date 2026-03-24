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AVISO DE PAUTA: Epagri realiza Giro da Safra do milho em Campos Novos

Equipes técnicas estão em campo coletando informações para estimar a safra de milho no Meio Oeste Catarinese – Foto: Epagri/DivulgaçãoA Epagri e o ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
24/03/2026 às 14h23
AVISO DE PAUTA: Epagri realiza Giro da Safra do milho em Campos Novos
Foto: Reprodução/Secom SC

Equipes técnicas estão em campo coletando informações para estimar a safra de milho no Meio Oeste Catarinese – Foto: Epagri/Divulgação

A Epagri e o Sicoob SC/RS promovem a segunda fase da  3ª edição do Giro da Safra do milh o grão em Santa Catarina. O encontro ocorre nesta quarta, 25 de março, às 18h, na Sociedade Recreativa 7 de Setembro (Clube 7), em Campos Novos. Para facilitar a participação, será disponibilizado transporte aos produtores interessados, mediante inscrição junto às unidades locais da Epagri ou do Sicoob.

Durante o evento, serão apresentados os resultados parciais das coletas realizadas na região do Meio-Oeste. Na sequência, o público acompanha a palestra “A cultura do milho e o manejo de plantas  resistentes”, com participação do pesquisador Joanei Cechin,  da Estação Experimental da Epagri de Campos Novos.

As equipes técnicas coletaram informações que servirão de base para a tomada de decisão dos produtores rurais e para a formulação de políticas públicas voltadas ao agronegócio. Nesta etapa, o levantamento contempla quase 90 propriedades rurais nos municípios de Campos Novos, Concórdia, Água Doce, Seara, Herval d’Oeste, Joaçaba, Ibicaré, Lacerdópolis, Abdon Batista, Ouro, Luzerna, Irani e Jaborá.

Ao todo, o Giro da Safra já percorreu 169 propriedades rurais em 26 municípios do Extremo Oeste e Meio-Oeste catarinense, com foco na coleta de dados técnicos sobre a produtividade do milho. A primeira fase ocorreu em 12 de fevereiro, em São Miguel do Oeste, e indicou que a produtividade média regional deve superar 200 sacas por hectare, com desempenho recorde em municípios como Pinhalzinho e Cunha Porã.

Serviço:

Data: 25 de março de 2026, quarta-feira
Horário: 18h
Local: Sociedade Recreativa 7 de Setembro (Clube 7) | R. Estevão Zanata, São Sebastião. Campos Novos/SC

Fontes para entrevista:

Haroldo Tavares Elias
Analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri Cepa em Florianópolis/SC
Telefone: (48) 99618-5006
Email:  [email protected]  

Eduardo Briese Neujahr
Coordenador do Programa grãos da UGT-2 na Epagri de Campos Novos/SC
Telefone: (49) 35410748
Email:  [email protected]

Informações para a imprensa:
Isabela Schwengber
Assessora de comunicação da Epagri
(48) 99161-6596

A primeira fase da 3ª edição do Giro da Safra em Santa Catarina foi realizada em São Miguel do Oeste em fevereiro. Veja como foi o evento técnico que apresentou os dados da região para 2026.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
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