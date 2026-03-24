BRDE lança nova edição do programa de aceleração de startups durante South Summit

A edição 2026 do BRDE Labs RS será lançada nesta quinta-feira (26/3), durante a programação do South Summit Brazil, evento correalizado pelo governo do Estado. O programa de aceleração do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), vinculado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), tem novamente a parceria da Universidade Feevale, que executa as atividades por meio do Feevale Techpark.

A ação tem foco no desenvolvimento de startups e na conexão com grandes empresas e instituições de diferentes setores do Rio Grande do Sul. O BRDE Labs RS 2026 é destinado a empreendedores de todo o Sul do país e asinscrições estarão abertas até o dia 11 de maio.

O lançamento acontecerá durante o Conexões BRDE, evento que o banco promoverá a partir das 8h30 Cais Embarcadero (Kawa Bar), reunindo lideranças do ecossistema de inovação, investidores e demais instituições financeiras. O BRDE Labs RS consolidou-se como uma importante iniciativa de apoio ao empreendedorismo inovador, reunindo startups promissoras e contribuindo para o fortalecimento do ecossistema de inovação do Estado.

O programa oferece uma jornada estruturada com mentorias, capacitações e metodologia aplicada, com o objetivo de apoiar os empreendedores na validação de suas soluções, no aprimoramento de seus modelos de negócio e na expansão de mercado.

Áreas temáticas

Podem participar empreendimentos em estágio operacional ou de tração, desde que apresentem potencial de mercado, impacto de diferenciação tecnológica e capacidade de operação nos negócios. As áreas prioritárias são: Agronegócio (Agrobusiness, Meio Ambiente), Saúde, Indústria e Comércio (Indústria 4.0) e Serviços (Tecnologia da Informação, Logística, Fintechs).

Nessa edição, a exemplo da iniciativa dos dois últimos anos, além dos quatro grandes vencedores, todas as outras startups que concluírem o ciclo de aceleração receberão uma premiação em dinheiro, em um montante que chegará R$ 260 mil.