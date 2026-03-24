Esporte Clube São Luiz de Ijuí denuncia tentativa de fraude envolvendo nome de profissional do clube

O Esporte Clube São Luiz, de Ijuí, divulgou um comunicado oficial alertando sobre uma tentativa de golpe envolvendo o nome de um integrante da comissão técnica.

De acordo com o clube, um indivíduo estaria se passando pelo preparador físico Fernando Antes, afirmando atuar como responsável pelas categorias de base. O suspeito estaria entrando em contato com jovens jogadores e seus familiares, oferecendo vagas no time mediante pagamento para participação em avaliações.

A direção reforça que o São Luiz não realiza cobrança de qualquer valor para testes nas categorias de base e esclarece que Fernando Antes não exerce função de supervisão nesse setor. Além disso, todos os processos seletivos oficiais são divulgados exclusivamente pelos meios de comunicação oficiais do clube.

O clube pede atenção redobrada de pais, responsáveis, atletas e também da imprensa, destacando a importância de não confiar em contatos suspeitos.

A orientação é que qualquer tentativa desse tipo seja comunicada imediatamente à direção do São Luiz, por meio dos canais oficiais, para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

Abaixo, a nota na íntegra:

ATENÇÃO, TORCEDORES E IMPRENSA 🚨

O Esporte Clube São Luiz vem a público alertar que uma pessoa está se passando pelo nosso preparador físico Fernando Antes, alegando ser supervisor das categorias de base do clube.

Essa pessoa está entrando em contato com jovens atletas e familiares dizendo que está recrutando jogadores para o São Luiz e cobrando valores para a realização de testes.

Reforçamos que:

❗ O clube NÃO cobra nenhum tipo de taxa para testes nas categorias de base

❗ O profissional Fernando Antes NÃO exerce a função de supervisor da base

❗ Qualquer processo seletivo oficial é divulgado somente pelos canais oficiais do clube

Pedimos atenção aos pais, responsáveis, atletas e profissionais da imprensa para não caírem nesse golpe.

Caso alguém receba esse tipo de contato, solicitamos que nos informe imediatamente pelos canais oficiais do São Luiz.

Diretoria do Esporte Clube São Luiz

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