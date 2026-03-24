Sinos da Matriz marcam os 80 anos da Paróquia de Tenente Portela

A manhã desta terça-feira, 24 de março, foi marcada por um momento de profunda espiritualidade e simbolismo em Tenente Portela/RS. Às 10 horas, o tradicional toque dos sinos da Igreja Matriz ecoou por toda a cidade, sinalizando o ápice das celebrações dos 80 anos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

O som dos sinos não foi apenas um anúncio horário, mas um convite oficial à reflexão. A organização do evento solicitou que, ao ouvir o badalar, cada fiel e cidadão portelense reservasse um instante para uma corrente de oração, rezando um Pai-Nosso e uma Ave-Maria em agradecimento às oito décadas de fé, esperança e amor que a instituição representa para o município.

Oito décadas de história

Fundada em um período em que a região ainda iniciava seus passos de desenvolvimento, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida consolidou-se como um pilar da comunidade. O "Toque dos Sinos" realizado hoje abre o cronograma de festividades que celebram a trajetória da igreja na construção da identidade local e no acolhimento das famílias de Tenente Portela.

A celebração de hoje reforça o lema da comemoração dos 80 anos: "De fé, esperança e amor", unindo o passado de tradição com o presente de devoção da comunidade.