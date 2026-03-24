Terça, 24 de Março de 2026
20°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 13 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/03/2026 às 08h29
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 13 milhões
© Marcello Casal JrAgência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.988 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 13 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa .

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Estado amplia investimentos em infraestrutura escolar na região das Missões -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Obras Há 24 minutos

Governador Eduardo Leite vistoria obras de recuperação do Colégio Estadual Onofre Pires, em Santo Ângelo

O governador Eduardo Leite vistoriou, nesta terça-feira (24/3), as obras em andamento no Colégio Estadual Onofre Pires, em Santo Ângelo. O investim...

 Premiados na edição anterior posaram para foto ao final das atividades -Foto: Andrieli Siqueira/ Universidade Feevale
Desenvolvimento Há 3 horas

BRDE lança nova edição do programa de aceleração de startups durante South Summit

A edição 2026 do BRDE Labs RS será lançada nesta quinta-feira (26/3), durante a programação do South Summit Brazil, evento correalizado pelo govern...
Geral Há 3 horas

Polícia de SP prende suspeitos de aplicarem golpe do “falso advogado”

Golpistas se faziam passar por advogado das vítimas

 -
Planejamento Há 4 horas

Projeto do governo do Estado é aprovado para receber recursos de fundo do Mercosul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), obteve a aprovação final do Conselho do Mercado Comum do M...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

CNU 1: governo convoca 1,8 mil candidatos para vagas remanescentes

Chamada equivale a 21% do total de vagas do concurso de 2024

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 28°
28° Sensação
1.4 km/h Vento
63% Umidade
89% (0.37mm) Chance chuva
06h40 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Quarta
29° 19°
Quinta
31° 20°
Sexta
32° 19°
Sábado
32° 20°
Domingo
34° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 9 minutos

99Food chega a Manaus com investimento de R$ 100 milhões
Tecnologia Há 23 minutos

Electrolux aprova R$ 250 mi via Finep com apoio da Macke
Obras Há 23 minutos

Governador Eduardo Leite vistoria obras de recuperação do Colégio Estadual Onofre Pires, em Santo Ângelo
Economia Há 23 minutos

Arrecadação federal bate recorde e soma R$ 222,1 bilhões em fevereiro
Economia Há 23 minutos

Vendas do Tesouro Direto batem recorde para meses de fevereiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,40%
Euro
R$ 6,09 +0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 387,007,65 -2,01%
Ibovespa
182,206,95 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2987 (21/03/26)
16
17
20
28
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6983 (23/03/26)
24
38
46
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3643 (23/03/26)
03
04
05
06
08
09
10
13
17
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2903 (23/03/26)
10
12
18
24
37
43
45
49
50
53
54
61
70
72
75
82
89
93
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias