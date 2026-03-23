Governador Eduardo Leite entrega 24 moradias definitivas em Santa Tereza construídas pelo Programa A Casa é Sua - Calamidade

O governador Eduardo Leite entregou, nesta segunda-feira (23/3), 24 casas definitivas para famílias que perderam suas moradias nas inundações em Santa Tereza. Também participaram do ato o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Bruno Silveira, a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, e a prefeita Gisele Caumo.

Nesta segunda-feira, o governo Leite está realizando uma maratona de entregas de 226 moradias definitivas, beneficiando moradores das cidades de Porto Alegre, Campo Bom, Feliz, Nova Esperança do Sul, Salvador do Sul e Santa Tereza. Em razão de chuvas intensas, a entrega de 52 casas em Venâncio Aires foi cancelada.

“Para chegar até aqui enfrentamos muitos desafios. Foram dificuldades com o terreno, com os processos e com recursos, mas superamos cada uma dessas adversidades e hoje estamos entregando mais do que casas, mas verdadeiros lares onde essas 24 famílias vão poder viver de forma digna e feliz", destacou o governador.

"É um compromisso do Plano Rio Grande não deixar ninguém para trás, e assim estamos fazendo”, destacou o governador -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

"É um compromisso do Plano Rio Grande não deixar ninguém para trás, e assim estamos fazendo. Nosso Estado que antes não tinha uma política habitacional, até o final deste ano vai chegar a quase 20 mil unidades habitacionais entregues dentro da nossa política estadual de habitação. É uma virada de chave que mostra que o nosso Rio Grande está diferente e está melhor”, afirmou Leite.

O investimento para essas moradias em Santa Tereza foi de R$ 3,3 milhões, além de R$ 3,5 milhões para as obras dos muros de contenção, totalizando R$ 6,8 milhões. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) também aportou R$ 858 mil para o preparo dos terrenos. Com isso, o município de Santa Tereza recebeu R$ 7,6 milhões do governo do Estado para as obras habitacionais, que estão sendo realizadas no Loteamento Stringhini 2, no Centro.

Leite ressaltou que as entregas do governo estadual mostram que o Rio Grande do Sul está diferente e melhor -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

“A entrega dessas moradias vai além da construção de casas. Ela reflete um compromisso com segurança, planejamento e resiliência, garantindo que as famílias possam recomeçar com mais proteção e dignidade. É a união de esforços que permite transformar investimento público em soluções concretas e duradouras para a população”, enfatizou Danielle.

As casas foram construídas pelo método construtivo de painel de concreto, por meio de uma das Atas de Registro de Preços do Estado para esta finalidade.

Reconstrução após inundações

O titular da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) reforçou o significado dessa entrega. “Entregarmos essas casas à comunidade de Santa Tereza é muito emblemático. O município foi bastante atingindo duas vezes pelas inundações, em 2023 e 2024. Essas famílias, como em todo o Estado, demonstram força e resiliência para reconstruir suas vidas, suas cidades e o Rio Grande”, disse Silveira.

Unidades contam com dois dormitórios, sala/cozinha conjugadas, banheiro, varanda e área de serviço externa -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

“Desejamos imensamente que agora suas vidas tenham a tranquilidade tanto esperada. O governador sempre ressaltou que ninguém estaria sozinho nessa reconstrução e estivemos e estamos sempre com vocês para que essa nova jornada seja de realizações”, afirmou o secretário.

A Casa é Sua - Calamidade

O Programa A Casa é Sua - Calamidade promove a política habitacional de emergência, com a construção de moradias permanentes em municípios com situação de calamidade pública reconhecida. Para realizar a ação, o Estado utiliza dois métodos construtivos: painel de concreto esteel frame, de acordo com as Atas de Registro de Preços do Estado. Em breve, também será adotado o modelo de construção modular.

Programa A Casa é Sua - Calamidade promove a política habitacional de emergência -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

As casas de painel de concreto possuem 44m², e as desteel frame, 55 m². Todas as unidades contam com dois dormitórios, sala/cozinha conjugadas, banheiro, varanda e área de serviço externa. O terreno e a infraestrutura das áreas onde são instaladas as casas ficam a cargo das prefeituras, com ocasiões em que o governo estadual, por falta de terrenos aptos, realiza a desapropriação de áreas.