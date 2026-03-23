Governador Eduardo Leite entrega 28 casas definitivas em Salvador do Sul construídas pelo Programa A Casa é Sua - Calamidade

O governador Eduardo Leite entregou, nesta segunda-feira (23/3),28 moradias definitivas a famílias de Salvador do Sul, que perderam suas casas nas inundações de 2024. O evento contou com a presença dos titulares das secretarias de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Bruno Silveira, e de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, além do prefeito José Morales Cezar.
Nesta segunda-feira, o governo Leite está realizando uma maratona de entregas de 226 moradias definitivas, beneficiando moradores das cidades de Porto Alegre, Campo Bom, Feliz, Nova Esperança do Sul, Salvador do Sul e Santa Tereza. Em razão de chuvas intensas, a entrega de 52 casas em Venâncio Aires foi cancelada.
Na cerimônia, Leite ressaltou a força da população para superar adversidades e a importância das parcerias com os municípios para viabilizar as entregas. "Enfrentamos muitos desafios e momentos doloridos, mas o que fica após superá-los é a percepção de que estamos mais fortes. Hoje, celebramos a união de forças entre Estado e municípios, avançando mais um passo com a entrega destas casas, que integram as cerca de 300 unidades entregues somente hoje em sete cidades. Isso foi possível graças às reformas e ao controle das contas, que nos permitiram manter o Estado em dia e consolidar um governo municipalista, que atua em parceria direta com as gestões locais", destacou.
Em Salvador do Sul, o investimento para essas moradias foi de R$ 4,3 milhões. As casas foram construídas no Loteamento Prosperidade pelo método construtivo de painel de concreto, dentro de uma das Atas de Registro de Preços do Estado para esta finalidade.
A cerimônia em Salvador do Sul reforça as entregas de casas definitivas já realizadas pelo Programa A Casa é Sua - Calamidade em outros municípios que sofreram com danos provocados por eventos meteorológicos. “Saber que estamos devolvendo a dignidade de morar e a tranquilidade para essas famílias reconstruírem suas vidas, após tudo o que passaram, nos dá a satisfação de um trabalho que faz a diferença, que prioriza as pessoas que mais necessitam e transforma nosso Estado”, destacou Silveira.
“A entrega dessas moradias definitivas demonstra que, com organização, planejamento e parceria entre Estado e municípios, é possível transformar recursos públicos em resultados concretos para a população. Mais do que casas, estamos viabilizando um novo começo e devolvendo esperança para famílias que enfrentaram momentos tão difíceis”, comentou Danielle.
Sobre o programa
O Programa A Casa é Sua - Calamidade foi criado para promover a política habitacional de emergência, com a construção de moradias permanentes em municípios com situação de calamidade pública reconhecida. Ao todo, o governo do Estado prevê o investimento de R$ 647 milhões para a construção de 2.780 casas definitivas em 51 cidades atingidas pelas enchentes.
Nesse investimento estão incluídos os custos comdesapropriações, infraestrutura dos terrenos e saneamento básico. Para realizar a ação, o Estado utiliza dois métodos construtivos: painel de concreto esteel frame, de acordo com as Atas de Registro de Preços do Estado. Em breve, também será adotado o modelo de construção modular.
As casas de painel de concreto possuem 44 metros quadrados (m²), já aquelas construídas comsteel frame têm 55 m². Todas as moradias contam com dois dormitórios, sala e cozinha conjugadas, banheiro, varanda e área de serviço externa. O terreno e a infraestrutura das áreas onde são instaladas as casas ficam a cargo das prefeituras. Em algumas situações, diante da falta de terrenos aptos, o governo do Estado também atuou no apoio à desapropriação de áreas.
Texto: Ascom Sehab
Edição: Secom