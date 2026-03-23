Governador Eduardo Leite entrega 28 casas definitivas em Salvador do Sul construídas pelo Programa A Casa é Sua - Calamidade

O governador Eduardo Leite entregou, nesta segunda-feira (23/3),28 moradias definitivas a famílias de Salvador do Sul, que perderam suas casas nas inundações de 2024. O evento contou com a presença dos titulares das secretarias de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Bruno Silveira, e de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, além do prefeito José Morales Cezar.

Nesta segunda-feira, o governo Leite está realizando uma maratona de entregas de 226 moradias definitivas, beneficiando moradores das cidades de Porto Alegre, Campo Bom, Feliz, Nova Esperança do Sul, Salvador do Sul e Santa Tereza. Em razão de chuvas intensas, a entrega de 52 casas em Venâncio Aires foi cancelada.

Leite destaca união entre Estado e municípios nas entregas e as parcerias que viabilizam avanço na política habitacional -Foto: Vitor Rosa/Secom

Na cerimônia, Leite ressaltou a força da população para superar adversidades e a importância das parcerias com os municípios para viabilizar as entregas. "Enfrentamos muitos desafios e momentos doloridos, mas o que fica após superá-los é a percepção de que estamos mais fortes. Hoje, celebramos a união de forças entre Estado e municípios, avançando mais um passo com a entrega destas casas, que integram as cerca de 300 unidades entregues somente hoje em sete cidades. Isso foi possível graças às reformas e ao controle das contas, que nos permitiram manter o Estado em dia e consolidar um governo municipalista, que atua em parceria direta com as gestões locais", destacou.

Em Salvador do Sul, o investimento para essas moradias foi de R$ 4,3 milhões. As casas foram construídas no Loteamento Prosperidade pelo método construtivo de painel de concreto, dentro de uma das Atas de Registro de Preços do Estado para esta finalidade.

Estado amplia ações habitacionais para reconstrução de comunidades e assegura dignidade e segurança às famílias beneficiadas -Foto: Mauro Nascimento/Secom

A cerimônia em Salvador do Sul reforça as entregas de casas definitivas já realizadas pelo Programa A Casa é Sua - Calamidade em outros municípios que sofreram com danos provocados por eventos meteorológicos. “Saber que estamos devolvendo a dignidade de morar e a tranquilidade para essas famílias reconstruírem suas vidas, após tudo o que passaram, nos dá a satisfação de um trabalho que faz a diferença, que prioriza as pessoas que mais necessitam e transforma nosso Estado”, destacou Silveira.

“A entrega dessas moradias definitivas demonstra que, com organização, planejamento e parceria entre Estado e municípios, é possível transformar recursos públicos em resultados concretos para a população. Mais do que casas, estamos viabilizando um novo começo e devolvendo esperança para famílias que enfrentaram momentos tão difíceis”, comentou Danielle.

Sobre o programa

O Programa A Casa é Sua - Calamidade foi criado para promover a política habitacional de emergência, com a construção de moradias permanentes em municípios com situação de calamidade pública reconhecida. Ao todo, o governo do Estado prevê o investimento de R$ 647 milhões para a construção de 2.780 casas definitivas em 51 cidades atingidas pelas enchentes.

Superação e cooperação marcam entrega de moradias em Salvador do Sul -Foto: Mauro Nascimento/Secom

Nesse investimento estão incluídos os custos comdesapropriações, infraestrutura dos terrenos e saneamento básico. Para realizar a ação, o Estado utiliza dois métodos construtivos: painel de concreto esteel frame, de acordo com as Atas de Registro de Preços do Estado. Em breve, também será adotado o modelo de construção modular.

As casas de painel de concreto possuem 44 metros quadrados (m²), já aquelas construídas comsteel frame têm 55 m². Todas as moradias contam com dois dormitórios, sala e cozinha conjugadas, banheiro, varanda e área de serviço externa. O terreno e a infraestrutura das áreas onde são instaladas as casas ficam a cargo das prefeituras. Em algumas situações, diante da falta de terrenos aptos, o governo do Estado também atuou no apoio à desapropriação de áreas.