Copa do Brasil 2026: gaúchos conhecem adversários na 5ª fase

A Confederação Brasileira de Futebol realizou o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil 2026, definindo os confrontos e mandos de campo.
A etapa marca a entrada dos clubes da Série A, incluindo os gaúchos Grêmio, Internacional e Juventude.
O Internacional terá pela frente o Athletic-MG, decidindo a vaga em casa no jogo de volta.
Já o Juventude enfrenta o São Paulo, em duelo equilibrado contra uma das forças do país.
O Grêmio também entra nesta fase e busca avançar na competição nacional enfrentando o Confiança de Sergipe
Os jogos de ida estão previstos para 22 de abril, enquanto as partidas de volta ocorrem em 13 de maio.
A fase conta com grandes confrontos e promete alto nível técnico entre os clubes.
Confrontos – Jogos de ida (22 de abril)
Atlético x Ceará
Goiás x Cruzeiro
Athletico x Atlético-GO
Grêmio x Confiança-SE
Fortaleza x CRB
Santos x Coritiba
Flamengo x Vitória
Paysandu x Vasco
Bahia x Remo
Botafogo x Chapecoense
Bragantino x Mirassol
Barra-SC x Corinthians
Operário-PR x Fluminense
Palmeiras x Jacuipense-BA
Athletic-MG x Internacional
São Paulo x Juventude
Jogos de volta (13 de maio)
Ceará x Atlético
Cruzeiro x Goiás
Atlético-GO x Athletico
Confiança-SE x Grêmio
CRB x Fortaleza
Coritiba x Santos
Vitória x Flamengo
Vasco x Paysandu
Remo x Bahia
Chapecoense x Botafogo
Mirassol x Bragantino
Corinthians x Barra-SC
Fluminense x Operário-PR
Jacuipense-BA x Palmeiras
Internacional x Athletic-MG
Juventude x São Paulo.
A premiação também chama atenção: apenas por disputar a 5ª fase, cada clube recebe R$ 2 milhões.
Os valores aumentam conforme o avanço, podendo chegar a R$ 78 milhões ao campeão.
A expectativa é de grandes jogos, com os clubes gaúchos buscando protagonismo na competição nacional.
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