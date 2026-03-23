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Copa do Brasil 2026: gaúchos conhecem adversários na 5ª fase

Grêmio, Internacional e Juventude entram na disputa com confrontos definidos e premiação milionária em jogo

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/ Com informações CBF
23/03/2026 às 15h19
Copa do Brasil 2026: gaúchos conhecem adversários na 5ª fase
Foto: Arte I A

A Confederação Brasileira de Futebol realizou o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil 2026, definindo os confrontos e mandos de campo.
A etapa marca a entrada dos clubes da Série A, incluindo os gaúchos Grêmio, Internacional e Juventude.

O Internacional terá pela frente o Athletic-MG, decidindo a vaga em casa no jogo de volta.

Já o Juventude enfrenta o São Paulo, em duelo equilibrado contra uma das forças do país.

O Grêmio também entra nesta fase e busca avançar na competição nacional enfrentando o Confiança de Sergipe

Os jogos de ida estão previstos para 22 de abril, enquanto as partidas de volta ocorrem em 13 de maio.
A fase conta com grandes confrontos e promete alto nível técnico entre os clubes.

Confrontos – Jogos de ida (22 de abril)

Atlético x Ceará

Goiás x Cruzeiro

Athletico x Atlético-GO

Grêmio x Confiança-SE

Fortaleza x CRB

Santos x Coritiba

Flamengo x Vitória

Paysandu x Vasco

Bahia x Remo

Botafogo x Chapecoense

Bragantino x Mirassol

Barra-SC x Corinthians

Operário-PR x Fluminense

Palmeiras x Jacuipense-BA

Athletic-MG x Internacional

São Paulo x Juventude

Jogos de volta (13 de maio)

Ceará x Atlético

Cruzeiro x Goiás

Atlético-GO x Athletico

Confiança-SE  x Grêmio

CRB x Fortaleza

Coritiba x Santos

Vitória x Flamengo

Vasco x Paysandu

Remo x Bahia

Chapecoense x Botafogo

Mirassol x Bragantino

Corinthians x Barra-SC

Fluminense x Operário-PR

Jacuipense-BA x Palmeiras

Internacional x Athletic-MG

Juventude x São Paulo.

A premiação também chama atenção: apenas por disputar a 5ª fase, cada clube recebe R$ 2 milhões.
Os valores aumentam conforme o avanço, podendo chegar a R$ 78 milhões ao campeão.
A expectativa é de grandes jogos, com os clubes gaúchos buscando protagonismo na competição nacional.

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