Governador Eduardo Leite entrega 60 moradias definitivas em Campo Bom construídas pelo Programa A Casa é Sua - Município

Leite e outros representantes do governo prestigiaram entrega no valor de R$ 7,2 milhões em casas no município -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite entregou, nesta segunda-feira (23/3), 60 casas a famílias de Campo Bom pelo Programa A Casa é Sua - Município. O evento contou com a presença dos titulares das secretarias de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Bruno Silveira, e de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, além do prefeito de Campo Bom, Giovani Feltes.

Nesta segunda, o governo Leite está realizando uma maratona de entregas de 278 moradias definitivas, beneficiando moradores das cidades de Porto Alegre, Campo Bom, Feliz, Nova Esperança do Sul, Salvador do Sul, Santa Tereza e Venâncio Aires.

“Quando assumimos o governo, o Estado mal conseguia pagar as próprias contas e não tinha condições de investir naquilo que realmente transforma a vida das pessoas. Hoje a realidade é diferente: colocamos as finanças em ordem, voltamos a investir e conseguimos construir uma política estadual de habitação que garante dignidade para milhares de famílias. Aqui em Campo Bom, com a parceria da prefeitura, estamos entregando casas que representam segurança, estabilidade e um novo começo para essas famílias. É o Estado cumprindo o seu papel, trabalhando com os municípios para fazer a diferença na vida das pessoas”, afirmou Leite.

"É o Estado cumprindo o seu papel, trabalhando com os municípios", disse Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom Em Campo Bom, o investimento pelo programa é de R$ 7,2 milhões, sendo R$ 4,8 milhões do governo do Estado e R$ 2,4 milhões de contrapartida do município. As casas estão no Loteamento Vida Nova, Bairro Aurora.

"Hoje é um dia muito importante para Campo Bom e, principalmente, para as famílias que estão recebendo suas casas. Estamos falando de moradias que garantem dignidade, segurança e melhores condições de vida. O Programa A Casa é Sua - Município mostra a força da parceria entre Estado e prefeituras. É essa atuação conjunta que permite tirar projetos do papel e entregar resultados concretos para quem mais precisa", disse Danielle. "Seguimos trabalhando com planejamento, responsabilidade e cooperação para ampliar o acesso à moradia e reduzir o déficit habitacional em todo o Rio Grande do Sul."

A Casa é Sua - Município

Na modalidade Município do A Casa é Sua, está prevista a construção de 2.052 casas em 57 municípios, com investimento de R$ 162,3 milhões. O recurso é repassado pelo Estado e a licitação para obra é feita pelas prefeituras, que também selecionam as famílias a serem beneficiadas. O investimento do Estado é de R$ 80 mil por unidade.

Governador e outros representantes do Estado visitaram lote onde estão as unidades habitacionais - Foto: Maurício Tonetto/Secom

Silveira destacou a importância das ações integradas com os municípios. “Ao trabalhamos juntos, conseguimos resultados maiores. A participação das prefeituras é fundamental para construirmos políticas públicas habitacionais de impacto. Cada gestão conhece a fundo suas necessidades e consegue passar ao Estado o desenho real para a redução do déficit habitacional, que é nosso principal objetivo”, ressaltou. “Agora cada uma dessas famílias está com a segurança habitacional garantida e podem investir em outros sonhos.”

Sobre as moradias

As unidades habitacionais têm cerca de 44 metros quadrados, dois dormitórios, sala, banheiro e cozinha. Estão localizadas em terrenos urbanizados com infraestrutura básica de água, energia e esgoto.

Casas estão localizadas em terreno urbanizado com infraestrutura básica de água, energia e esgoto -Foto: Luís André Pinto/Secom

A seleção dos beneficiários é feita pelas prefeituras. O corpo técnico da Sehab monitora os convênios e auxilia as prefeituras na resolução de fatos que possam afetar o andamento normal dos trâmites, além de fiscalizar as obras para atestar que a execução está em conformidade com o plano de trabalho.