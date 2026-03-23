Calor, abafamento e pancadas de chuva marcam o início da semana em Tenente Portela

Em Tenente Portela, a segunda-feira (23) será marcada por tempo instável desde as primeiras horas do dia. Entre o fim da manhã e o início da tarde, o calor ganha força e os termômetros se aproximam dos 29°C, favorecendo a formação de pancadas de chuva com trovoadas. Essas instabilidades devem ocorrer principalmente entre o meio da tarde e a noite, quando há maior probabilidade de chuva, com volumes que podem variar entre 5 e 10 milímetros. O vento sopra fraco a moderado do quadrante norte e a umidade permanece alta durante todo o dia.

Na terça-feira (24), o cenário muda um pouco, com predomínio de sol entre nuvens ao longo da manhã. O dia começa novamente com temperaturas próximas dos 19°C, mas aquece rapidamente, chegando aos 31°C durante a tarde. Apesar do tempo mais aberto nas primeiras horas, não se descarta a ocorrência de pancadas rápidas e isoladas entre a tarde e o início da noite, típicas do calor e da umidade elevados. A probabilidade de chuva é menor em relação à segunda-feira, e os volumes previstos são baixos, em geral abaixo de 5 milímetros. O vento segue soprando do norte e a sensação continua sendo de abafamento.

Já na quarta-feira (25), o padrão de calor se intensifica ainda mais na região. A manhã começa com sol e poucas nuvens, mas o aquecimento rápido leva os termômetros a cerca de 32°C durante a tarde. Com o avanço do calor e a presença de umidade, há aumento da nebulosidade ao longo do dia, e novamente são esperadas pancadas de chuva entre a tarde e a noite, podendo vir acompanhadas de trovoadas. Os volumes previstos variam entre 3 e 8 milímetros, com probabilidade moderada de ocorrência. A umidade do ar segue elevada e os ventos permanecem fracos a moderados, mantendo a sensação de tempo abafado.

No geral, o período em Tenente Portela será típico de fim de verão, com dias quentes, alta umidade e pancadas de chuva irregulares, especialmente entre a tarde e a noite.





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