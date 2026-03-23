Segunda, 23 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em entrevista a Rádio Província, secretário Juvir Costella destaca investimentos recordes e promete transformação das rodovias no RS

Secretário Juvir Costella afirma que Estado vive novo momento, detalha obras na Região Celeiro e projeta avanços, apesar de críticas às condições de trechos como a ERS-472

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
23/03/2026 às 10h23 Atualizada em 23/03/2026 às 11h25
Em entrevista a Rádio Província, secretário Juvir Costella destaca investimentos recordes e promete transformação das rodovias no RS
(Foto: Redes Sociais perfil pessoal Juvir Costella)

Em entrevista à Rádio Província no programa Estação Província, o secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costella, fez um balanço das condições das rodovias estaduais, destacou obras concluídas e em andamento e apresentou as perspectivas de investimentos para os próximos meses. Segundo ele, o Estado vive um novo momento na capacidade de investimento, após um período de severas restrições financeiras.

Costella relembrou o cenário encontrado em 2019, quando a pasta enfrentava dificuldades como atrasos salariais e falta de pagamento a fornecedores. De acordo com o secretário, a realização de reformas estruturais permitiu ao Estado recuperar a capacidade de investir, refletindo diretamente na melhoria da malha rodoviária.

Um dos principais destaques apresentados foi o avanço nos acessos municipais. Dos 62 previstos, 29 já foram entregues e 21 estão em execução. A meta do governo é encaminhar os demais para licitação ainda em 2026, com o objetivo de eliminar a falta de acessos asfaltados a municípios gaúchos.

Investimentos na Região Celeiro

Ao abordar a situação das rodovias na Região Celeiro, Costella citou uma série de obras realizadas e em andamento. Entre elas, destacou a construção da ponte sobre o Rio Turvo, na RS-518, no município de Braga. A estrutura, com cerca de um quilômetro de extensão e 12 metros de largura, recebeu investimento aproximado de R$ 25 milhões e foi projetada com foco em durabilidade e segurança, inclusive com passagem para pedestres.

O secretário também mencionou melhorias em rodovias como a ERS-330, entre Miraguaí e Redentora, além de intervenções na ERS-472, no trecho que liga Três Passos a Tenente Portela, e obras de acesso em municípios como Sede Nova. Segundo ele, os investimentos na Região Celeiro já ultrapassam R$ 500 milhões, abrangendo recuperação de estradas, construção de pontes e novas ligações.

Apesar dos avanços, Costella reconheceu que ainda há demandas importantes, como a ERS-305, considerada estratégica para a ligação entre municípios da região e que deve receber cerca de R$ 160 milhões em investimentos.

 

Condições da ERS-472 e críticas recentes

Questionado sobre um levantamento nacional que apontou a ERS-472 entre as piores rodovias do país, o secretário relativizou o resultado. Ele afirmou que a avaliação depende dos critérios utilizados, como duplicação ou extensão analisada, e defendeu que trechos da rodovia passaram por recuperação recente.

Segundo Costella, a estrada recebe manutenção constante e apresentou investimentos superiores a R$ 7 milhões apenas no último ano. Ele explicou que eventuais problemas, como fissuras ou buracos, podem ocorrer em função de fatores como chuvas intensas e alto volume de tráfego, mas são tratados por equipes de conservação.

Perspectivas e investimentos históricos

Para os próximos meses, o secretário projeta continuidade no ritmo de obras e manutenção, especialmente no interior do Estado. Ele destacou que o Rio Grande do Sul já ultrapassou a marca de R$ 8 bilhões em investimentos em infraestrutura rodoviária, número que considera o maior da história estadual.

Costella também mencionou os impactos das enchentes de 2024, que destruíram estradas e pontes, exigindo esforços de reconstrução. Segundo ele, a recuperação foi possível por meio da união entre poder público e iniciativa privada.

Ao final, o secretário reforçou que a melhoria das rodovias é essencial para diversos setores, como produção agrícola, saúde, educação e turismo. “Se o asfalto não muda a vida das pessoas, não faz sentido. Mas nós entendemos que ele faz a diferença”, afirmou.

A entrevista reforça um cenário de avanços na infraestrutura rodoviária gaúcha, embora ainda marcado por desafios e pela necessidade de continuidade nos investimentos para atender todas as regiões do Estado.


■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Plano assinado propõe implementação de modelo estruturado de atendimento baseado nos Escritórios Sociais -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Sistema prisional Há 1 minuto

Estado assina Plano de Implementação da Política Nacional de Atenção à Pessoa Egressa do Sistema Prisional

O governo do Estado assinou, nesta segunda-feira (23/3), o Plano Estadual de Implementação da Política Nacional de Atenção à Pessoa Egressa do Sist...

 Governo Leite entrega casas definitivas e avança na reconstrução pós-enchentes -Foto: Vitor Rosa/Secom
Habitação Há 25 minutos

Governador Eduardo Leite entrega 28 casas definitivas em Salvador do Sul construídas pelo Programa A Casa é Sua - Calamidade

O governador Eduardo Leite entregou, nesta segunda-feira (23/3),28 moradias definitivas a famílias de Salvador do Sul, que perderam suas casas nas ...

 Leite e outros representantes do governo prestigiaram entrega no valor de R$ 7,2 milhões em casas no município -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Habitação Há 2 horas

Governador Eduardo Leite entrega 60 moradias definitivas em Campo Bom construídas pelo Programa A Casa é Sua - Município

O governador Eduardo Leite entregou, nesta segunda-feira (23/3), 60 casas a famílias de Campo Bom pelo Programa A Casa é Sua - Município. O evento ...
Geral Há 2 horas

Polícia investiga morte de 2 crianças em Praia Grande, litoral de SP

Os meninos eram primos e desapareceram no domingo (22)

 Com recursos do Funrigs, o Porta de Entrada está na segunda fase, que prevê investimento de R$ 150 milhões -Foto: Vitor Rosa/Secom
Habitação Há 5 horas

Governador Eduardo Leite entrega 80 moradias em Porto Alegre contempladas no Programa Porta de Entrada

O governador Eduardo Leite entregou, nesta segunda-feira (23/3), 80 chaves para famílias que adquiriram seus imóveis com o subsídio de R$ 20 mil do...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
30° Sensação
1.78 km/h Vento
63% Umidade
100% (7.46mm) Chance chuva
06h40 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Terça
25° 19°
Quarta
31° 19°
Quinta
29° 20°
Sexta
32° 20°
Sábado
34° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

AliExpress faz 16 anos e amplia uso de compras coletivas
Direitos Humanos Há 15 minutos

Jovem de 24 anos é vítima de feminicídio em Bragaça Paulista
Economia Há 15 minutos

Gás do Povo chega a 15 milhões de famílias com nova expansão
Habitação Há 15 minutos

Governador Eduardo Leite entrega 28 casas definitivas em Salvador do Sul construídas pelo Programa A Casa é Sua - Calamidade
Saúde Há 15 minutos

Governo do Estado anuncia repasse de R$ 2,2 milhões a Hospital Dom João Becker, de Gravataí

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 -1,56%
Euro
R$ 6,08 -1,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 393,568,29 +0,81%
Ibovespa
182,509,56 pts 3.57%
Mega-Sena
Concurso 2987 (21/03/26)
16
17
20
28
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6982 (21/03/26)
21
25
26
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3642 (21/03/26)
01
02
04
05
06
07
09
10
12
13
14
18
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2902 (20/03/26)
05
12
21
25
29
31
33
36
46
47
50
54
58
60
61
66
68
72
78
83
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias