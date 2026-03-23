Em entrevista a Rádio Província, secretário Juvir Costella destaca investimentos recordes e promete transformação das rodovias no RS

Em entrevista à Rádio Província no programa Estação Província, o secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costella, fez um balanço das condições das rodovias estaduais, destacou obras concluídas e em andamento e apresentou as perspectivas de investimentos para os próximos meses. Segundo ele, o Estado vive um novo momento na capacidade de investimento, após um período de severas restrições financeiras.

Costella relembrou o cenário encontrado em 2019, quando a pasta enfrentava dificuldades como atrasos salariais e falta de pagamento a fornecedores. De acordo com o secretário, a realização de reformas estruturais permitiu ao Estado recuperar a capacidade de investir, refletindo diretamente na melhoria da malha rodoviária.

Um dos principais destaques apresentados foi o avanço nos acessos municipais. Dos 62 previstos, 29 já foram entregues e 21 estão em execução. A meta do governo é encaminhar os demais para licitação ainda em 2026, com o objetivo de eliminar a falta de acessos asfaltados a municípios gaúchos.

Investimentos na Região Celeiro

Ao abordar a situação das rodovias na Região Celeiro, Costella citou uma série de obras realizadas e em andamento. Entre elas, destacou a construção da ponte sobre o Rio Turvo, na RS-518, no município de Braga. A estrutura, com cerca de um quilômetro de extensão e 12 metros de largura, recebeu investimento aproximado de R$ 25 milhões e foi projetada com foco em durabilidade e segurança, inclusive com passagem para pedestres.

O secretário também mencionou melhorias em rodovias como a ERS-330, entre Miraguaí e Redentora, além de intervenções na ERS-472, no trecho que liga Três Passos a Tenente Portela, e obras de acesso em municípios como Sede Nova. Segundo ele, os investimentos na Região Celeiro já ultrapassam R$ 500 milhões, abrangendo recuperação de estradas, construção de pontes e novas ligações.

Apesar dos avanços, Costella reconheceu que ainda há demandas importantes, como a ERS-305, considerada estratégica para a ligação entre municípios da região e que deve receber cerca de R$ 160 milhões em investimentos.

Condições da ERS-472 e críticas recentes

Questionado sobre um levantamento nacional que apontou a ERS-472 entre as piores rodovias do país, o secretário relativizou o resultado. Ele afirmou que a avaliação depende dos critérios utilizados, como duplicação ou extensão analisada, e defendeu que trechos da rodovia passaram por recuperação recente.

Segundo Costella, a estrada recebe manutenção constante e apresentou investimentos superiores a R$ 7 milhões apenas no último ano. Ele explicou que eventuais problemas, como fissuras ou buracos, podem ocorrer em função de fatores como chuvas intensas e alto volume de tráfego, mas são tratados por equipes de conservação.

Perspectivas e investimentos históricos

Para os próximos meses, o secretário projeta continuidade no ritmo de obras e manutenção, especialmente no interior do Estado. Ele destacou que o Rio Grande do Sul já ultrapassou a marca de R$ 8 bilhões em investimentos em infraestrutura rodoviária, número que considera o maior da história estadual.

Costella também mencionou os impactos das enchentes de 2024, que destruíram estradas e pontes, exigindo esforços de reconstrução. Segundo ele, a recuperação foi possível por meio da união entre poder público e iniciativa privada.

Ao final, o secretário reforçou que a melhoria das rodovias é essencial para diversos setores, como produção agrícola, saúde, educação e turismo. “Se o asfalto não muda a vida das pessoas, não faz sentido. Mas nós entendemos que ele faz a diferença”, afirmou.

A entrevista reforça um cenário de avanços na infraestrutura rodoviária gaúcha, embora ainda marcado por desafios e pela necessidade de continuidade nos investimentos para atender todas as regiões do Estado.





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