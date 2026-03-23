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Deputados gaúchos discutem projeto que obriga agressores de mulheres a pagarem por tornozeleira eletrônica

Além das despesas decorrentes da manutenção e eventuais danos ou avarias do equipamento e acessórios.

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
23/03/2026 às 07h48
Deputados gaúchos discutem projeto que obriga agressores de mulheres a pagarem por tornozeleira eletrônica
(Foto: João Pedro Rodrigues/Ascom SSPS)

A Assembleia Legislativa do RS está discutindo um projeto de lei que obriga o investigado, acusado, preso ou condenado pela prática de violência doméstica e familiar contra as mulheres a pagar pelo uso de tornozeleira eletrônica, além das despesas decorrentes da manutenção e eventuais danos ou avarias do equipamento e acessórios.

Conforme o autor da proposta, deputado estadual Gustavo Victorino (Republicanos), a medida possui natureza administrativa e não penal, instituindo mecanismo de ressarcimento ao Erário com a finalidade de proporcionar maior eficiência na utilização dos recursos públicos para o enfrentamento da violência contra as mulheres, criando assim, um ciclo virtuoso no qual o próprio sistema contribui para sua sustentabilidade e aprimoramento.

“A proposta é conciliar responsabilidade fiscal, eficiência administrativa e fortalecimento das políticas de proteção às mulheres, enfrentando uma das mais graves e persistentes formas de violência na sociedade contemporânea”, afirmou o parlamentar.




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