Diretoria renuncia e Hospital Divina Providência terá intervenção para enfrentar crise financeira

A diretoria do Hospital Divina Providência (HDP), em Frederico Westphalen, anunciou sua renúncia e a autorização para uma intervenção institucional na unidade, diante da grave crise financeira enfrentada pela instituição.

A decisão foi comunicada por meio de nota oficial, na qual a direção afirma que a medida foi tomada após diálogo com órgãos competentes, especialmente o Ministério Público. O objetivo é permitir uma reorganização administrativa e financeira mais ampla e técnica, adequada à realidade do hospital.

Segundo o comunicado, a situação econômica da instituição é considerada “extremamente delicada”, resultado de dificuldades acumuladas ao longo dos anos. Diante desse cenário, a diretoria avaliou que a intervenção é o caminho mais responsável para garantir a continuidade dos serviços e a busca por soluções estruturais.

“A medida não representa um afastamento de responsabilidades, mas sim um ato de prudência e compromisso com o hospital e com a comunidade”, destaca a nota.

A expectativa é que, com a intervenção, sejam criadas condições para avançar em negociações consideradas essenciais para a sustentabilidade da instituição, além de fortalecer a gestão e ampliar a capacidade de resposta às demandas da população.

Apesar da mudança administrativa, a diretoria reforçou que os atendimentos seguem normalmente, sem prejuízos à comunidade.







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