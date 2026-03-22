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Jogando no Rio de Janeiro, Grêmio perde para o Vasco pelo Brasileirão

Com o resultado, o Tricolor é o 8º colocado com 11 pontos.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
22/03/2026 às 18h37
Jogando no Rio de Janeiro, Grêmio perde para o Vasco pelo Brasileirão
Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Jogando no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, o Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Vasco da Gama neste domingo (22), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Carlos Vinícius fez o gol gremista. Cuiabano e David marcaram para o Cruzmaltino. Com o resultado, o Tricolor é o 8º colocado com 11 pontos. O próximo compromisso da equipe comandada por Luís Castro será diante do Palmeiras, no dia 1º de abril, em São Paulo.

O jogo

No reencontro de Renato Portaluppi com o Grêmio, o Vasco aproveitou erros de saída de bola do Grêmio para definir o placar nos primeiros 45 minutos de jogo. Superior ao Tricolor na primeira etapa, os cariocas abriram o marcador logo no começo da partida. Após cruzamento errado de Caio Paulista, Gómez roubou a bola, Hugo Moura lançou David, que aproveitou tropeço de Pavón para invadir a área e servir Cuiabano. A finalização do lateral desviou em Thiago Mendes e matou qualquer chance de defesa de Weverton.

Empurrado pela torcida, o time seguiu perigoso nas transições. Aos 9, o Vasco chegou ao ataque novamente com Andrés Gómez. O atacante recebeu na esquerda, passou com facilidade por Balbuena e saiu frente à frente com Weverton, que realizou uma grande defesa à queima-roupa para salvar o Grêmio. Aos 25, Paulo Henrique cruzou para Thiago Mendes cabecear em cima do goleiro. Na sequência, Gómez fez jogada individual pela esquerda e quase ampliou.

Com três volantes e sem força ofensiva, o Grêmio não oferecia qualquer perigo. O segundo gol saiu aos 33, novamente em erro do Grêmio na saída. Cuiabano, sempre ele, avançou livre e cruzou rasteiro para David completar sozinho dentro da área ampliar. O Grêmio diminuiu aos 37 com Carlos Vinícius após falha de Robert Renan na saída de bola. Nardoni iniciou a jogada, e o centroavante finalizou rasteiro no canto esquerdo de Léo Jardim.

No segundo tempo, o Vasco voltou a ameaçar em jogadas individuais, principalmente com Gómez, que quase marcou em chute após arrancada pelo lado esquerdo. Puma Rodríguez e Hinestroza entraram e também aumentaram o volume ofensivo pela direita, mas a principal virtude foi suportar a possível reação do Grêmio, que se atirou ao ataque mas sem finalizar.

Na chance mais perigosa do segundo tempo, Braithwaite aproveitou erro de Saldivia, entrou na área, cortou Robert Renan e obrigou Léo Jardim a fazer boa defesa.

Ficha técnica

– Grêmio: Weverton; Pavón, Balbuena (Gustavo Martins), Viery e Caio Paulista; Leo Pérez, Juan Nardoni (William), Arthur; Tetê (Enamorado), Amuzu (Gabriel Mec) e Carlos Vinícius (Braithwaite). Técnico: Luís Castro

– Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia, Robert Renan, Cuiabano (Lucas Pitón); Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê; Nuno Moreira (Marino), Andrés Gómez e David (Matheus França). Técnico: Renato Portaluppi.

– Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES), Nailton Junior ed Sousa Oliveira (CE) e Pedro Amorim de Freitas (ES). VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP).

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