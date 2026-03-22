Incêndio destrói lavoura de soja no interior de Tenente Portela

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foram acionados na tarde deste sábado (21), por volta das 14h24, para atender a um incêndio em vegetação e em uma lavoura de soja na localidade de Lajeado Bonito, interior de Tenente Portela.

Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com uma grande área em chamas, que atingia tanto a vegetação quanto a plantação. O fogo acabou consumindo cerca de um hectare de lavoura de soja, que já estava pronta para colheita, gerando prejuízos ao produtor rural.

O combate às chamas contou também com o apoio da Brigada Militar, que auxiliou na ocorrência e garantiu a segurança durante a atuação das equipes.

Após o controle do incêndio, os profissionais realizaram o trabalho de rescaldo, evitando a reignição do fogo na área atingida.

Apesar da gravidade da ocorrência e dos danos materiais registrados, ninguém ficou ferido.

As causas do incêndio não foram informadas e deverão ser apuradas.

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